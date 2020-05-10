3 con giáp vận khí xung thiên, phát tài cực to trong nửa cuối năm 2020

Tâm linh - Tử vi 10/05/2020 09:26

Trong nửa cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, tài lộc thịnh vượng, muốn khổ cũng chẳng được.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong nửa cuối năm top con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, đời sang trang mới, càng về cuối năm càng hưng thịnh.

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Tình tiền viên mãn, càng chăm chỉ càng bội thu tài lộc, sự nghiệp thăng hoa chính là lá số tử vi của con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, khôn ngoan và biết tận dụng thời cơ để có cuộc sống sung túc viên mãn. Nhờ ứng xử tinh tế, có tham vọng nên so với những con giáp khác, Tỵ may mắn, thành công hơn hẳn.

Những tháng đầu năm không mấy suôn sẻ, thế nhưng từ nửa cuối năm 2020 con giáp giàu có này sẽ có cơ may lội ngược dòng. Tình tiền viên mãn, càng chăm chỉ càng bội thu tài lộc, sự nghiệp thăng hoa chính là lá số tử vi của Tỵ.

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Làm một hưởng mười, đổi đời sau một đêm nên Dậu muốn khổ cũng không được, cứ thế mà phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Siêng năng, chăm chỉ và không ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân nên càng dấn thân con giáp may mắn này càng tiến xa trên đường công danh. Được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp thương yêu nên sự nghiệp của Dậu thuận lợi trăm bề.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì từ đây đến cuối năm 2020 con giáp giàu sang này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà. Làm một hưởng mười, đổi đời sau một đêm nên Dậu muốn khổ cũng không được, cứ thế mà phát tài phát lộc.

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Phú quý theo chân, may mắn lại gần còn giúp Thân tha hồ nằm trên đống vàng, tiêu xài thả ga - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, dám nghĩ dám làm và không sợ khổ cực nên sau những ngày phấn đấu miệt mài thì năm Canh Tý 2020 Thân sẽ được hái trái ngọt đời mình. Phú quý theo chân, may mắn lại gần còn giúp Thân tha hồ nằm trên đống vàng, tiêu xài thả ga.

Từ đây đến cuối năm Thân chỉ cần chăm chỉ làm việc thì nhà cao cửa rộng, bạc tỷ trong tay là những gì họ hoàn toàn có thể sở hữu. Tuy nhiên, Thân đừng vội ngủ quên trên chiến thắng bởi chỉ một phút lơ là bạn cũng có thể đánh mất tất cả những gì mình đang có.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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