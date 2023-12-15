3 con giáp được Thần Tài ban của cải, phúc đức nở hoa trong 15 ngày tới: Làm ăn vạn điều như ý, nhanh chóng thoát nghèo trở thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền tài tăng lên gấp bội, may mắn hơn người trong 15 ngày tới.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đa số là những người sống rất mạnh mẽ, tự lập, không ngại khó, ngại khổ trong cuộc sống. Dù nhìn họ ở góc độ nào, hoàn cảnh nào cũng thấy họ có một sự tự tin và phong thái điềm tĩnh đáng nể. Với tầm nhìn xa trông rộng, lại có một chút tham vọng, tuổi Thìn dễ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong 15 ngày tới, tuổi Thìn là một trong những con giáp làm ăn phát đạt, thịnh vượng sung túc, nhất là những người dám thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, bước vào lĩnh vực kinh doanh sẽ có khả năng trúng lớn. Ngoài ra, Thìn không chỉ may mắn về tài vận, mà còn suôn sẻ trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã hội.

Đặc biệt, tử vi học có nói lúc này tài vận của tuổi Thìn sẽ bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc. Những điều không mong muốn của tuổi Thìn sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn bất ngờ. Đặc biệt, họ sẽ nhận lộc trời cho, sự nghiệp liên tục gặp nhiều tin vui, cuộc sống của tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng hoa, viên mãn.

3 con giáp được Thần Tài ban của cải, phúc đức nở hoa trong 15 ngày tới: Làm ăn vạn điều như ý, nhanh chóng thoát nghèo trở thành triệu phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp đại diện cho sức mạnh tinh thần và cả thể chất. Do đó, những người cầm tinh chú trâu không chỉ có nghị lực, dám vươn lên, nuôi nhiều ước mơ và hoài bão, mà còn sở hữu ý chí không quản ngại khó khăn và nguy hiểm.

Tính cách những người tuổi Sửu thường thật thà, tốt bụng. Trong công việc, họ luôn chăm chỉ cần cù, lại có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi lúc có phần nóng nảy và bộp chộp. Về cuộc sống, bản mệnh không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác mà luôn “tự thân vận động”, muốn giải quyết mọi việc dứt điểm ngay khi có thể.

Giống như những chú trâu kiên nhẫn cày bừa trên mảnh đất của mình, dù khô cằn đến đâu, họ cũng biến nó thành mảnh ruộng tơi xốp, màu mỡ nhờ chính sức lực của mình. Người tuổi Sửu cũng vì thế mà nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Chính điều này giúp cho bản mệnh có thể vững vàng tiến bước trong 15 ngày tới. Tuổi trẻ có thể sẽ là giai đoạn họ phải vất vả, nhọc lòng, nhưng bù lại sẽ có nhiều cơ hội để tích thêm kinh nghiệm cho những thành công sau này. Càng vượt qua nhiều chông gai thì "vốn liếng" họ tích lũy được càng nhiều, chỉ chờ thời cơ để "bung sức" và đột phá, đạt được những thành công. Nhờ giàu nghị lực và kiên trì, xuất thân sẽ không phải rào cản trên những bước đường tiến tới của họ.

Một vừa có ý chí phấn đấu kiên cường, chăm chỉ tốt bụng, nếu gặp thời cơ và đủ khôn ngoan thì chẳng mấy chốc mà được tận hưởng cuộc sống càng ngày càng tốt lên, vinh hoa phú quý nở rộ.

3 con giáp được Thần Tài ban của cải, phúc đức nở hoa trong 15 ngày tới: Làm ăn vạn điều như ý, nhanh chóng thoát nghèo trở thành triệu phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp có nhiều lộc nhất trong 15 ngày tới do nhờ vào việc bạn chăm chỉ tìm tòi các cơ hội bất chấp tình hình khó khăn của thị trường hiện tại.

Lúc này tuổi Tý rủng rỉnh tiền tiêu nhưng đừng vì ngày nghỉ rảnh rỗi mà đi mua sắm quá nhiều. Nếu đến các trung tâm thương mại cũng phải xác định những món đồ cần mua trước để tránh xa việc mua đồ tùy hứng.

Nhiều người kiếm được khoản tiền kha khá trong ngày này. Tình hình tài chính lúc này khá khả quan, thậm chí có người có được nguồn thu đáng kể trong thời gian này. 

3 con giáp được Thần Tài ban của cải, phúc đức nở hoa trong 15 ngày tới: Làm ăn vạn điều như ý, nhanh chóng thoát nghèo trở thành triệu phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận may lớn xoay quanh 3 con giáp trong ngày 15/12 và 16/12: Tài chính tăng vọt, không thành Rồng cũng thành Phượng, vàng chất thành núi

Vận may lớn xoay quanh 3 con giáp trong ngày 15/12 và 16/12: Tài chính tăng vọt, không thành Rồng cũng thành Phượng, vàng chất thành núi

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền về đầy két, giàu sang phú quý trong ngày 15/12 và 16/12.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 15/12 tu vi ngay 16/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 5 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 8 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 10 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 28 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 13 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng