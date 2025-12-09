3 con giáp trúng đậm lộc trời đúng ngày 9/12/2025, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 09/12/2025 07:50

3 con giáp trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ khá dễ dàng. Bạn cũng đạt khá nhiều thành tựu trên con đường công danh bổng lộc. Khi bản mệnh làm việc với tinh thần hăng say, cầu toàn, không ngại khó thì chắc chắn những “quả ngọt” sẽ tới với bạn trong nay mai.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa con giáp may mắn này và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.

3 con giáp trúng đậm lộc trời đúng ngày 9/12/2025, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Thần Tài nâng đỡ, người tuổi Thìn sẽ cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, con giáp này cần kiên trì hơn để duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian dài chứ không nên cả thèm chóng chán. Để thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì nên cố gắng kiên trì đến cùng.

Còn nếu luôn bỏ dở mọi việc giữa chừng, bản mệnh sẽ chỉ mang lại phiền phức cho người khác và chẳng bao giờ nhận được sự đánh giá cao đâu. Về phương diện tài lộc trong ngày có điểm sáng. 

3 con giáp trúng đậm lộc trời đúng ngày 9/12/2025, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm hài hòa hơn thường. Đào Hoa cục giúp người tuổi này gỡ rối những vướng mắc tồn tại trong mối quan hệ, từ đó hóa giải mọi hiểu lầm và lấy lại tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu.

3 con giáp trúng đậm lộc trời đúng ngày 9/12/2025, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, trúng số độc đắc, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 9/12/2025

3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, trúng số độc đắc, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 9/12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, 3 con giáp Thần Tài chỉ lối, ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, Phát Lộc cực to

Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, 3 con giáp Thần Tài chỉ lối, ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, Phát Lộc cực to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tiết lộ những ngày cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín

Tiết lộ những ngày cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín

Hậu trường 1 giờ 31 phút trước
Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Hậu trường 1 giờ 43 phút trước
Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/12/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/12/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng đậm lộc trời đúng ngày 9/12/2025, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia

3 con giáp trúng đậm lộc trời đúng ngày 9/12/2025, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 9/12/2025, đổi đời giàu sang, sự nghiệp 'một bước lên mây', tiền tài ngập lối

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 9/12/2025, đổi đời giàu sang, sự nghiệp 'một bước lên mây', tiền tài ngập lối

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Đạt, mọi sự hanh thông, vận thế vô cùng vượng phát, tình tiền đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Đạt, mọi sự hanh thông, vận thế vô cùng vượng phát, tình tiền đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, trúng số độc đắc, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 9/12/2025

3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, trúng số độc đắc, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 9/12/2025

Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, 3 con giáp Thần Tài chỉ lối, ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, Phát Lộc cực to

Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, 3 con giáp Thần Tài chỉ lối, ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, Phát Lộc cực to

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/12/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/12/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 9/12/2025, đổi đời giàu sang, sự nghiệp 'một bước lên mây', tiền tài ngập lối

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 9/12/2025, đổi đời giàu sang, sự nghiệp 'một bước lên mây', tiền tài ngập lối

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Đạt, mọi sự hanh thông, vận thế vô cùng vượng phát, tình tiền đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Đạt, mọi sự hanh thông, vận thế vô cùng vượng phát, tình tiền đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp vận trình hanh thông, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', công việc làm gì cũng ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp vận trình hanh thông, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', công việc làm gì cũng ra tiền