3 con giáp trong 2 ngày cuối tuần (27 - 28/11) vận số cực tốt, tiền bạc quấn thân, rủng rỉnh tiêu xài

Con giáp tuổi Dần là người sắc sảo và linh hoạt, thanh lịch, tốt tính tự nhiên, thích cuộc sống tập thể. Bản mệnh cũng là người có yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống. Người tuổi Dần không có tâm trạng và sức lực để chấp nhặt, bao đồng những chuyện lặt vặt, vô nghĩa.

Tử vi cuối tuần này cho biết, con giáp tuổi Dần tiếp tục gặt hái được tài lộc, của cải tiếp tục đầy lên, tiền bạc không còn là gánh nặng. Thời gian này, người tuổi Dần sẵn sàng đón nhận nhưng cơ hội mới giúp con giáp này gặp may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Sự may mắn này có thể mang lại cho con giáp tuổi Dần tiếp tục gia tăng tiền tiết kiệm của mình.

Dù có trí tuệ minh mẫn hơn người nhưng hầu hết những con giáp tuổi Hợi vẫn phải trải qua những trở ngại trong công việc, sự nghiệp ngưng trệ, thường xuyên gặp vấp váp, cản trở trong những năm đầu đời, tuổi trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần này cho biết, những người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân. Thời gian này, tuổi Hợi sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống, tha hồ hưởng những thành quả của mình.

Về hôn nhân, đường tình duyên và hôn nhân của con giáp tuổi Hợi thời gian tới đều tốt đẹp. Nếu là người độc thân có thể có cơ duyên gặp được người trong mộng, nếu không cũng dễ thu hút sự ngưỡng mộ, yêu thích của người khác phái.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là một trong 3 con giáp may mắn trong cuối tuần này, đặc biệt là trên hai phương diện sự nghiệp và tình cảm. Trong thời gian này, Mão có thể phát huy được năng lực của bản thân, nhận được sự tin tưởng của mọi người và nắm được cơ hội thăng quan tiến chức.

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền xài thả ga, hạnh phúc ngất ngây chính là phúc phần mà trời cho Mão trong hai ngày cuối tuần này. Hãy cứ nỗ lực hết mình, sống ngay thẳng, cương trực thì Mão sẽ ôm hết lộc trời, vận đỏ như son. Lúc này, Mão sẽ mua nhà sắm xe, phụng dưỡng cha mẹ chu đáo, vẹn toàn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Mão còn độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới. Còn người đã lập gia đình sẽ có cuộc sống trọn vẹn, viên mãn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm