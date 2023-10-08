3 con giáp may mắn nhất vào ngày mai (thứ Hai 9/10/2023), trời ban điềm lành, tài lộc đầy tay, đạp trúng rương vàng

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 13:22

Tử vi gọi tên 3 con giáp vô cùng may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi, tiền tình đều khởi sắc rõ rệt trong thứ Hai đầu tuần (9/10/2023).

Tuổi Thân 

Đúng thứ Hai đầu tuần (9/10/2023) là thời điểm vượng nhất của bản mệnh tuổi Thân. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn. 

Thật may mắn khi cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu rọi, hậu thuẫn, nâng bước bạn đi tạo ra những khoản thưởng hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này mà con giáp này hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu, chi trả cho những kế hoạch mua sắm bạn đề ra trước đó. Phương diện tình cảm cũng vượng vận đào hoa mà mở ra những bước tiến triển hoàn toàn mới, các cặp đôi hòa thuận, yêu thương gắn bó khăng khít. Với người độc thân sẽ nhanh chóng tìm được mảnh ghép còn lại của mình sau khoảng thời gian cô đơn, trông ngóng đợi chờ. 

3 con giáp may mắn nhất vào ngày mai (thứ Hai 9/10/2023), trời ban điềm lành, tài lộc đầy tay, đạp trúng rương vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, sao Bách Việt xuất hiện vào thứ Hai đầu tuần (9/10/2023) hứa hẹn đây sẽ là thời điểm nhiều cảm xúc ngọt ngào, đong đầy dành cho Hợi đấy. Cánh cửa tình yêu đang rộng mở, mọi tình cảm mà bạn gửi trao đều được đáp trả một cách trọn vẹn nhất. 

Nhờ Thực Thần che chở các cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn, bạn cần có trong mình thêm một chút "máu liều", mạo hiểm, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức thì sẽ nhanh chóng gặp hái được thành công. Bạn là một người điềm đạm, tính toán kĩ lưỡng với tư duy "ăn chắc mặc bền" thì những khó khăn ban đầu sẽ nhanh chóng tan biến dưới bộ óc nhanh nhạy và đôi tay khéo léo của mình. 

3 con giáp may mắn nhất vào ngày mai (thứ Hai 9/10/2023), trời ban điềm lành, tài lộc đầy tay, đạp trúng rương vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Sao Thái Âm mở ra mối lương duyên tốt lành cho người tuổi Dần trong thứ Hai đầu tuần (9/10/2023). Bạn sẽ đưa ra những quyết định cho chuyện tình cảm của mình với quyết định táo bạo tiến đến một mối quan hệ hoàn toàn mới, với một người mà bạn tưởng chừng sẽ không đi đến đâu. 

Chẳng những chuyện tình cảm mà tài lộc của bạn cũng khá vượng phát, gặp may mắn. Bạn làm đâu trúng đó, kinh doanh buôn bán gặp được khách hàng lớn, đối tác chủ động tìm đến kí kết hợp đồng, khiến bạn lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn luôn chân, luôn tay. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó nên công việc tiến triển tích cực. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

3 con giáp may mắn nhất vào ngày mai (thứ Hai 9/10/2023), trời ban điềm lành, tài lộc đầy tay, đạp trúng rương vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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