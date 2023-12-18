3 con giáp hưởng trọn vận may thiên hạ trong 10 ngày tới: Tài lộc vượng phát, thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc, hốt vàng hốt bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ăn nên làm ra, đại cát đại lộc trong 10 ngày tới.

Tuổi Mão

Những điều may mắn sẽ liên tục kéo đến với tuổi Mão. Con giáp này sẽ có khả năng thu về được một nguồn tiền mới trong 10 ngày tới.

Tuy nhiên, tuổi Mão nên chú ý các cơ hội đến với mình và tận dụng nó một cách triệt để. Những cơ hội này sẽ giúp tuổi Mão có được cả về danh vọng lẫn sự nghiệp. Tiền bạc khi ấy sẽ như diều gặp gió, phất lên không ngừng.

Tài vận của tuổi Mão còn cho thấy rằng, con giáp này nên tận dụng những khả năng sẵn có của bản thân. Nhất là trong công việc, hãy đem những thứ mình học được để áp dụng vào các nhiệm vụ được giao sắp tới.

3 con giáp hưởng trọn vận may thiên hạ trong 10 ngày tới: Tài lộc vượng phát, thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc, hốt vàng hốt bạc về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Trong 10 ngày tới, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Sửu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Sửu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

3 con giáp hưởng trọn vận may thiên hạ trong 10 ngày tới: Tài lộc vượng phát, thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc, hốt vàng hốt bạc về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 10 ngày tới, nhân duyên của người tuổi Thân rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình

Công việc tiến triển khá thuận lợi, bạn chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. 

Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, bạn nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

3 con giáp hưởng trọn vận may thiên hạ trong 10 ngày tới: Tài lộc vượng phát, thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc, hốt vàng hốt bạc về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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