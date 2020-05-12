3 con giáp đắc tài đắc lộc, vận đỏ như son, bạc tiền dư dả từ tháng 5/2020

Tâm linh - Tử vi 12/05/2020 06:57

Từ tháng 5/2020, nhờ được thần tài chiếu cố nên những con giáp may mắn này sẽ có vô số cơ hội đổi đời, công thành danh toại vào cuối năm.

Vận đỏ như son, đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 này.

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Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, công việc suôn sẻ, tài vận dồi dào, không thành rồng cũng thành phượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, cá tính và có khả năng làm việc độc lập. Tự lực tự cường, không dựa dẫm bất cứ ai và có khả năng sáng tạo hơn người nên Ngọ dễ dàng có được cuộc sống mà bản thân mong muốn.

Từ tháng 5/2020, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Ngọ sẽ khổ tận cam lai, trở thành con giáp giàu có ngút trời. Càng về cuối năm Ngọ càng ăn nên làm ra, công việc suôn sẻ, tài vận dồi dào, không thành rồng cũng thành phượng.

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Quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ ngày càng hưng thịnh, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, tinh anh và biết tận dụng thế mạnh của mình để vươn lên trong cuộc sống, công việc. Thế nên, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì con giáp may mắn này vẫn có sự nghiệp hiển vinh, tiền chất chật két ngay từ thuở độc thân.

Xem tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, từ tháng 5 trở đi mọi sóng gió sẽ ở lại phía sau, nhường đường cho phúc lộc ập vào nhà Thân. Quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ ngày càng hưng thịnh, đời sang trang mới.

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Vận tình duyên càng đỏ chót như son Thìn càng lắm của nhiều tiền, thăng tiến ùn ùn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ thuở nhỏ nhưng Thìn không hề ỷ lại vào may mắn trời cho. Ngược lại, họ chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình để có được những gì mình mong muốn. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Thìn sẽ hái trái ngọt đời mình với lộc lá đầy nhà, bạc tiền dư dả.

Cụ thể, từ tháng 5 trở đi Thìn sẽ có cuộc sống viên mãn ấm êm với những tháng ngày hạnh phúc chất ngất bên một nửa của đời mình. Vận tình duyên càng đỏ chót như son Thìn càng lắm của nhiều tiền, thăng tiến ùn ùn trong sự nghiệp.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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