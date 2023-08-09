3 con giáp có căn phú quý, vận trình tươi sáng trong 10 ngày tới: Công danh như ý, tiền phủ kín nhà

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 18:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 10 ngày tới làm gì cũng thuận lợi, chiêu tài hút lộc, vận trình sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Thân

Đặc điểm nổi bật nhất của người tuổi Thân chính là sự thông minh, nhanh nhẹn. Là người có tính cạnh tranh cao, tuổi Thân sẵn sàng lắng nghe ý kiến phê bình từ người khác và học hỏi từ những sai lầm của chính mình để bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Đây cũng là người có suy nghĩ logic và luôn bình tĩnh suy đoán trước khi đưa ra kết luận. Tuổi Thân là người nhiệt tình và có trách nhiệm, họ có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và có thể dễ dàng kết bạn. Điều này giúp tuổi Thân thu hút được nhiều quý nhân trong cuộc đời mình.

Trong 10 ngày tới vận khí của tuổi Thân tăng vọt, cơ hội xuất hiện rất nhiều giúp cho sự nghiệp và tài vận của con giáp này có thể thăng hoa mạnh mẽ. Mọi kế hoạch của tuổi Thân sẽ được tiến hành một cách trơn tru thuận lợi và đạt được kết quả như ý muốn. Bên cạnh đó, tuổi Thân cũng có thể thực hiện được những ước mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay.

Một phần nhờ may mắn tự thân, một phần nhờ quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống của tuổi Thân trong thời điểm này sẽ vô cùng thăng hoa, viên mãn và đáng mong chờ.

3 con giáp có căn phú quý, vận trình tươi sáng trong 10 ngày tới: Công danh như ý, tiền phủ kín nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là người khá ổn định trong cuộc sống và công việc. Đồng thời, họ cũng có đặc điểm tính cách tương đối tốt, làm nhiều việc đều cân nhắc nhân quả.

Con giáp này cũng thận trọng, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, nhờ đó khi gặp khó khăn họ đều nhanh chóng có kịch bản ứng phó kịp thời, vượt qua khủng hoảng và khó khăn.

Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Sửu sẽ không còn nghèo khó hay xuống dốc nữa. Họ được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp phát triển ngày càng nhanh.

Người tuổi Sửu cũng có chí tiến thủ, rất biết tranh thủ thời cơ. Họ may mắn vượng vận quý nhân nên có bước tiến vượt bậc vào thời điểm này. Không những thu được nhiều của cải mà chất lượng cuộc sống của con giáp này cũng phong phú hơn, tình tiền đều rực rỡ.

3 con giáp có căn phú quý, vận trình tươi sáng trong 10 ngày tới: Công danh như ý, tiền phủ kín nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chiếu theo bản đồ sao trong 10 ngày tới, Tuổi Ngọ sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Tử vi thời điểm này cho thấy đường tài lộc của Tuổi Ngọ cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Trong 10 ngày tới, Tuổi Ngọ cũng không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn mà không biết có lấy lại được không. Mặc dù bản thân Tuổi Ngọ không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến, nhưng qua đó cũng nhận ra được đâu là người có thể làm bạn và đâu là người mà mình cần phải tránh xa.

3 con giáp có căn phú quý, vận trình tươi sáng trong 10 ngày tới: Công danh như ý, tiền phủ kín nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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