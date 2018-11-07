3 con giáp chuẩn bị đón lộc trời cho, giàu sau một đêm trong cuối năm 2018

Cuộc sống sang giàu, sung túc, muốn gì được nấy đang chờ đợi 3 con giáp này đón lấy. Việc của họ là cứ nỗ lực làm việc, chăm chỉ lao động rồi trời cao tự có an bài.

Nhờ lộc trời cho, dù thất bại, nghèo khó bao nhiêu thì hai tháng cuối năm 2018 top con giáp sau sẽ lấy lại những gì đã mất, đổi đời ngoạn mục.

Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và cực kiên định. Một khi đã quyết tâm làm điều gì họ sẽ dồn toàn tâm toàn ý để cố gắng không ngừng, dù thất bại, khó khăn đến mấy con giáp này cũng không bỏ cuộc. Những tháng đầu năm 2018, Sửu bị tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp ganh ghét đố kỵ nên hãm hại đủ đường, khiến họ làm mãi cũng không dư được đồng nào.

Tuy nhiên, 2 tháng cuối năm, nhờ được lộc trời cho Sửu sẽ may mắn đến tột cùng. Họ làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ ràng. Đặc biệt, tháng 12 Sửu được thần tài chiếu cố nên sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền chất chật két, vươn lên làm đại gia.

Từ tháng 11 trở đi, xui xẻo sẽ tránh xa, may mắn đeo bám không buông giúp vận tài lộc của Hợi đỏ như son, giúp họ tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Hợi

Là con giáp phúc tướng đầy mình, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc nhưng không phải lúc nào đời Hợi cũng suôn sẻ như ý. Tử vi có nói, do gặp vận Thái Tuế nên tiền trong túi Hợi không cánh mà bay, chẳng tích cóp được gì. Sở dĩ Hợi lâm vào hoàn cảnh này là do không biết cách quản lý tài chính, tiêu xài hoang phí vào những việc không cần thiết.

Tốt nhất, Hợi hãy tỉnh táo, khôn ngoan hơn trong chi tiêu tiền bạc. Đừng để người khác lợi dụng mình, cũng đừng để mình dễ bị qua mặt đến mức ai cũng xem mình là miếng mồi béo bở để xâu xé. Từ tháng 11 trở đi, xui xẻo sẽ tránh xa, may mắn đeo bám không buông giúp vận tài lộc của Hợi đỏ như son, giúp họ tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý.

Sự nghiệp như ý, tình duyên viên mãn, gia đình hạnh phúc của Thân khiến ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thân

Đổi đời sau một đêm chính là câu chuyện có thật của người tuổi Thân trong 2 tháng cuối năm 2018. Dù những tháng trước Thân liên tiếp gặp vận xui, đi đường cũng có chuyện, ra khỏi ngõ cũng có điều chẳng lành vây lấy mình. Tuy nhiên, từ nay về sau đời Thân sẽ bước sang trang mới.

Họ làm ăn khấm khá, thăng chức tăng lương, liên tiếp nhận được tin vui. Sự nghiệp như ý, tình duyên viên mãn, gia đình hạnh phúc của Thân khiến ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.