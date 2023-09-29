3 con giáp bị vàng bạc đề bẹp dí trong ngày 1/10: Ví tiền dày cộm, tài vận hanh thông viên mãn, sở hữu đống gia tài đồ sộ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn trúng mánh, tài khoản không ngừng tăng lên trong ngày 1/10.

Tuổi Mùi

Các công việc của người tuổi Mùi sẽ trở nên suôn sẻ đủ đường trong ngày 1/10. Sự nhanh trí và khả năng xử lý vấn đề linh hoạt giúp cho Mùi đạt được không ít thành tích đáng nể.

Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng nhưng cũng không rõ rệt. Vì vậy mà Mùi cần có kế hoạch quản lý tiền bạc của mình một cách thông minh để nâng cao nguồn tài chính hiện tại.

Bên cạnh vận may về tài chính, vận trình tình cảm của Mùi cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tam Hợp cục che chở giúp cho Mùi nhận được nhiều tin tốt lành liên quan đến chuyện tình cảm. Đời sống vợ chồng luôn giữ sự êm ấm khiến nhiều người không khỏi mơ ước. Mùi và đối phương luôn dành cho nhau sự quan tâm cần thiết mỗi khi một trong hai người gặp khó khăn.

3 con giáp bị vàng bạc đề bẹp dí trong ngày 1/10: Ví tiền dày cộm, tài vận hanh thông viên mãn, sở hữu đống gia tài đồ sộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu làm việc gì cũng có kế hoạch. Họ sẽ không hành động "ăn theo" một cách mù quáng. Con giáp tuổi Dậu cũng hơi bảo thủ và rất sợ cô đơn, nhưng họ không thừa nhận điều đó.

Trong ngày 1/10, cung tài lộc của con giáp tuổi Dậu sẽ được bảo vệ bởi ngôi sao may mắn, nhờ đó tài lộc tăng vọt, đào hoa vượng phát.

Con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp may mắn trong thời gian này. Nếu người tuổi Dậu muốn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì đây cũng là thời điểm tốt để mạnh dạn đầu tư tình cảm, công sức cho người mà bạn cảm mến.

Tin chắc rằng nhờ vượng vận đào hoa lại được ngôi sao may mắn chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình và sự giàu có trong thời gian tới. Tình yêu và của cải cùng vào cửa, cuộc sống của con giáp tuổi Dậu sẽ càng viên mãn.

3 con giáp bị vàng bạc đề bẹp dí trong ngày 1/10: Ví tiền dày cộm, tài vận hanh thông viên mãn, sở hữu đống gia tài đồ sộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn theo đuổi sự hoàn hảo, cư xử đặc biệt khôn khéo nhưng rất dứt khoát. Họ cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong khả năng của mình và không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.

Nhờ thái độ tích cực, cần cù chăm chỉ mà trong ngày 1/10, tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ. Trong ngày này tuổi Tuất được dự báo sẽ có sự nghiệp tươi sáng rực rỡ, tài lộc tăng vọt, làm ăn phát đạt nên không phải lo nghĩ nhiều.

3 con giáp bị vàng bạc đề bẹp dí trong ngày 1/10: Ví tiền dày cộm, tài vận hanh thông viên mãn, sở hữu đống gia tài đồ sộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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