3 con giáp bị sao Quả Tạ chiếu mệnh nên chớ vội ‘manh động’ đầu tư vì càng làm càng lỗ nặng trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 13/06/2020 06:00

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, càng nóng vội đầu tư vào lĩnh vực nào đó sẽ càng lỗ nặng, nợ ngập đầu trả suốt đời cũng không hết trong 2 tuần tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ bị sao xui xẻo chiếu mệnh nên làm gì cũng gặp họa. Cơ hội kiếm tiền của bạn gặp nhiều khó khăn. Trong công việc, Tỵ bị cấp trên khiển trách, có thể bị giảm lương thưởng trong tháng tới.

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Tỵ là con giáp xui xẻo trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, bạn còn vất vả tìm thêm công việc để làm kiếm thu nhập. Hai tuần tới, bạn phải chạy ngược xuôi để lo tiền trang trải cuộc sống. Điều này khiến sức khỏe, tinh thần của bạn giảm sút nghiêm trọng.

Vì vậy nếu có lời mời đầu tư của bạn bè, bạn nên biết từ chối. Với vận trình bị sao Quả Tạ chiếu mệnh, bạn sẽ lỗ nặng kéo theo tiền mất tật mang, đánh mất mối quan hệ thân thiết nhất. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng không gặp nhiều may mắn. Người có gia đình, người yêu thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp xui xẻo, bị sao xấu chiếu mệnh nên tiểu nhân hãm hại, khổ sở đủ đường. Vận trình của bạn xuống dốc trầm trọng trong tuần tới. Nếu không chuẩn bị tinh thần, bạn sẽ sốc và có thể mắc những chứng bệnh về đau đầu, mất ngủ…

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Dậu mất nhiều tiền vì đầu tư bất động sản - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn trong thời điểm này không có nhiều khởi sắc. Mọi cơ hội tốt đều bị người khác cướp hết, bạn không chứng minh được khả năng thật sự của mình. Vì vậy cấp trên không có cái nhìn tốt về bạn, thậm chí còn khiển trách vì công việc của bạn hoàn thành không đúng hẹn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn mắc sai lầm lớn nhất trong công việc nên bị cấp trên cắt chức. Tệ nhất là những khoản đầu tư của bạn lỗ nặng, không thu về bất cứ nguồn lợi nào.

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Thìn đừng tin tưởng người khác, nhất là bạn bè thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, làm gì cũng không thuận lợi. Không những vậy, bạn còn gặp xung đột với gia đình về chuyện tiền bạc. Chuyện tình cảm cũng không như ý, cả hai sẽ có thể đường ai nấy đi.

Tinh thần của bạn trong thời điểm này vô cùng chán chường, dường như không có đường lui. Tuy nhiên Thìn nên suy nghĩ tích cực, chú ý sức khỏe. Vì sau cơn mưa trời sẽ sáng, chỉ cần bạn chăm chỉ, nỗ lực hết sức mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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