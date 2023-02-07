Tử vi vào tháng 2 và tháng 3 năm Quý Mão, cát tinh hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Con giáp này có tài, vì thế, hãy đưa ra những tham vọng phù hợp với khả năng ngay bây giờ.

Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên.

Về phương diện tình cảm, cục diện Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến mình cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng nhiều hơn.

Tuổi Ngọ

Thời gian sắp tới, những người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân. Vào tháng 2 và tháng 3 năm Quý Mão có nhiều lúc tuổi Ngọ cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì người đó tự dưng xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn khiến bạn lấy lại tinh thần.

Vào tháng 2 và tháng 3 năm Quý Mão những người tuổi Ngọ sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian giúp người tuổi Mão cân bằng lại cảm xúc của bản thân.

Tử vi cũng cho biết những người làm công ăn lương thì bạn cũng sẽ gặp không ít may mắn. Theo đó, tuổi Ngọ làm gì cũng phát tài, giàu có, tình duyên cũng vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Vào tháng 2 và tháng 3 năm Quý Mão, các mối quan hệ xã giao hài hoà giúp người tuổi Hợi an tâm, tự tin hơn trong quá trình làm việc. Những cơ hội mà bản mệnh có được phần lớn là nhờ những người quen biết giới thiệu, số khác là do con giáp này tự tạo ra cho mình.

Vận trình tình cảm có chuyển biến khả quan. Tuổi Hợi độc thân có cơ hội phát triển mối quan hệ tình yêu xuất phát từ tình bạn. Tình cảm có duy trì được lâu bền hay không lại bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác.

Vận trình tài lộc ổn định. Bản mệnh chớ nên nóng vội vì dự án đã xúc tiến lâu nhưng vẫn chưa thu được lợi mà hãy chú tâm làm tốt việc của mình và kiên nhẫn chờ đợi.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.