3 con giáp ăn lộc Phật Bà trúng số giàu có từ ngày 7/12 đến ngày 15/12: Gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu có nhất một vùng, làm ăn trăm sự thuận lợi từ ngày 7/12 đến ngày 15/12.

Tuổi Thìn

Cuộc sống tuổi Thìn thành công là nhờ họ biết mỉm cười với những khó khăn xung quanh mình, bên cạnh đó lại không ngừng nỗ lực, cố gắng và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Tháng 12 vốn là một tháng có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn, từ những đầu tháng họ vẫn còn gặp vô vàn khó khăn, nhưng từ ngày 7/12 đến ngày 15/12, cuộc sống sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Từ giờ trở đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng thì cuối năm đổi nhà mua xe, thậm chí là có thêm của ăn của để là chuyện tất nhiên.

3 con giáp ăn lộc Phật Bà trúng số giàu có từ ngày 7/12 đến ngày 15/12: Gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dù gặp được nhiều may mắn nhưng người tuổi Tỵ vẫn sẽ phải khá vất vả. Bạn cần cổ vũ bản thân cố gắng, bởi càng xông pha thì vận trình càng suôn sẻ. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên đầu tuần là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Công việc thuận lợi hơn người, con giáp này nên đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc sẽ được nhân đôi may mắn từ ngày 7/12 đến ngày 15/12.

Phương diện tài lộc có Thực Thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Bạn không những có tiền bạc dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Bạn xứng đáng có được những điều đó vì thái độ sống tuyệt vời trong thời gian qua.

3 con giáp ăn lộc Phật Bà trúng số giàu có từ ngày 7/12 đến ngày 15/12: Gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử. Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Từ ngày 7/12 đến ngày 15/12, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc. Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

3 con giáp ăn lộc Phật Bà trúng số giàu có từ ngày 7/12 đến ngày 15/12: Gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

3 con giáp may mắn hơn người, làm gì cũng thành từ ngày 6/12 đến ngày 16/12: Ngồi không hưởng tiền tỷ, hốt sạch lộc trời, tình duyên đỏ như son

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