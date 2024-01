3 con giáp 10 ngày cuối năm phát tài phát lộc, lội ngược dòng, giàu sang khỏi bàn, tiền tình đỏ rực rỡ

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mối quan hệ tình cảm của tuổi Thân đang đối mặt với nhiều thách thức. Bạn đang nỗ lực để duy trì mối tình hiện tại nhưng cảm xúc có thể thay đổi khá thất thường. Đối diện với những biến động này, quan trọng là gia đình không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc bạn thay đổi tính cách.

Tài chính có thể gặp một số thách thức nhưng tâm huyết và kiên trì của bạn sẽ giúp duy trì mức độ lạc quan. Các nhiệm vụ quan trọng được giao phó cho bạn, sự trung thực và trách nhiệm của bạn sẽ được đánh giá cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trong cuộc sống không chỉ thông minh mà còn sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi Dần có có ý chí mạnh mẽ và rất khéo ăn khéo nói, có tài hùng biện bậc nhất. Trên con đường lập nghiệp, con giáp này vượng vận quý nhân, được nhiều người nâng đỡ.

Tuy nhiên, tuổi Dần này cũng là người tự lập, muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy người khác. Họ cho rằng trong mọi trường hợp, người ta đều chỉ có thể dựa vào chính mình.

10 ngày cuối năm Quý Mão, những người tuổi Dần do có sao may mắn chiếu mệnh, vận thế dần đi lên. Con giáp này được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới. Nếu như người tuổi Dần đang làm tự do kinh doanh buôn bán thì càng thêm phần giàu có phát tài.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.