2 ngày cuối tuần (3-4/09): 3 con giáp cẩn thận gặp chuyện không may, hung tin chắn đường, tiền bạc thất thoát, công việc bế tắc, chịu đủ "tai bay vạ gió"

Tử vi cuối tuần Canh Tý cho biết những người tuổi Dần sẽ gặp xui xẻo dường như sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và cả công việc. Lời khuyên là trong thời gian này tuổi Dần nên tập trung trong công việc để không mắc phải một vài sai sót không đáng có.

Cuối tuần này, tuổi Dần cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót đó, nếu không muốn điều này gây ảnh hưởng đến công việc của bạn, hãy hết sức thận trọng trong những quyết định lớn nhé!

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Tuổi Dậu trời sinh tính cách trầm ổn, việc gì cũng muốn giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Mặc dù không thích gây chuyện thị phi nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng sợ hãi. Nếu có việc gì lớn xảy ra họ sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ, không những có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết mà họ còn tự rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ việc đó.

Tử vi có nói, thời điểm cuối tuần này, tuổi Dậu có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề. Tài lộc của con giáp này cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần tránh xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống mà không muốn lao động, cống hiến. Vận đào hoa không vượng, đường tình duyên của tuổi Dậu lận đận. Người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, cho dù có chủ động hơn thì cũng ít có cơ hội níu giữ người khác ở bên mình.

Tuổi Tuất

Mặc dù trong trước, những người tuổi Tuất có vận trình khá hanh thông và gặt hái được nhiều thành quả nhất định nhưng vận may của bạn sẽ bị đảo ngược trong cuối tuần này. Bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, gài bẫy hoặc chịu nhiều thất bại khác nhau khiến bạn vô cùng áp lực.

Lời khuyên dành cho Tuất là hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng quên ý định ban đầu của mình và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ vấn đề trước khi đưa ra quyết định, đi bước nào chắc bước đó để hạn chế mắc phải sai lầm, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân quấy phá. Bên cạnh đó, Tuất cũng cần phải hạn chế tranh chấp, cãi vã với đồng nghiệp, cấp trên của mình hoặc vướng vào những chuyện thị phi nơi công sở.

Việc đầu tư kinh doanh vào thời điểm này cũng chẳng mấy thuận lợi, bạn rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu, hòa vốn là may rồi. Tuất cần phải biết thu tay đúng lúc, chớ nên tham lam những gì nằm ngoài tầm với hoặc thuộc về người khác để bảo toàn những gì mình đang có.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.