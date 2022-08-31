2 ngày cuối tuần (3-4/09): 3 con giáp cẩn thận gặp chuyện không may, hung tin chắn đường, tiền bạc thất thoát, công việc bế tắc, chịu đủ "tai bay vạ gió"

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 04:33

Trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này 'vướng' phải sao xấu, gặp nhiều chuyện không may.

Tuổi Dần

2 ngày cuối tuần (3-4/09): 3 con giáp cẩn thận gặp chuyện không may, hung tin chắn đường, tiền bạc thất thoát, công việc bế tắc, chịu đủ 'tai bay vạ gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần Canh Tý cho biết những người tuổi Dần sẽ gặp xui xẻo dường như sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và cả công việc. Lời khuyên là trong thời gian này tuổi Dần nên tập trung trong công việc để không mắc phải một vài sai sót không đáng có.

Cuối tuần này, tuổi Dần cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót đó, nếu không muốn điều này gây ảnh hưởng đến công việc của bạn, hãy hết sức thận trọng trong những quyết định lớn nhé!

Tuổi Dậu

2 ngày cuối tuần (3-4/09): 3 con giáp cẩn thận gặp chuyện không may, hung tin chắn đường, tiền bạc thất thoát, công việc bế tắc, chịu đủ 'tai bay vạ gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu trời sinh tính cách trầm ổn, việc gì cũng muốn giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Mặc dù không thích gây chuyện thị phi nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng sợ hãi. Nếu có việc gì lớn xảy ra họ sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ, không những có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết mà họ còn tự rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ việc đó.

Tử vi có nói, thời điểm cuối tuần này, tuổi Dậu có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề. Tài lộc của con giáp này cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần tránh xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống mà không muốn lao động, cống hiến. Vận đào hoa không vượng, đường tình duyên của tuổi Dậu lận đận. Người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, cho dù có chủ động hơn thì cũng ít có cơ hội níu giữ người khác ở bên mình.

Tuổi Tuất

Mặc dù trong trước, những người tuổi Tuất có vận trình khá hanh thông và gặt hái được nhiều thành quả nhất định nhưng vận may của bạn sẽ bị đảo ngược trong cuối tuần này. Bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, gài bẫy hoặc chịu nhiều thất bại khác nhau khiến bạn vô cùng áp lực. 

Lời khuyên dành cho Tuất là hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng quên ý định ban đầu của mình và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ vấn đề trước khi đưa ra quyết định, đi bước nào chắc bước đó để hạn chế mắc phải sai lầm, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân quấy phá. Bên cạnh đó, Tuất cũng cần phải hạn chế tranh chấp, cãi vã với đồng nghiệp, cấp trên của mình hoặc vướng vào những chuyện thị phi nơi công sở.

Việc đầu tư kinh doanh vào thời điểm này cũng chẳng mấy thuận lợi, bạn rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu, hòa vốn là may rồi. Tuất cần phải biết thu tay đúng lúc, chớ nên tham lam những gì nằm ngoài tầm với hoặc thuộc về người khác để bảo toàn những gì mình đang có. 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

3 con giáp nào được Tổ Tiên độ trì, hậu đãi cho túi tiền to đúng 2 ngày cuối tuần này (20-21/8)?

3 con giáp nào được Tổ Tiên độ trì, hậu đãi cho túi tiền to đúng 2 ngày cuối tuần này (20-21/8)?

Trong 2 ngày cuối tuần này (20-21/8), dưới sự phù hộ của Tổ Tiên, những con giáp dưới đây cực kỳ may mắn, phú quý hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn