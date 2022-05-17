10 ngày tới 2 con giáp chuột sa chĩnh gạo, 1 con giáp XUI XẺO TẬN MẠNG, không ngóc đầu lên nổi

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 17:46

Đúng 10 ngày tiếp theo, 2 con giáp may mắn không nguôi, 1 con giáp xui xẻo không thôi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ đón may mắn lớn đang đến, nếu thực sự có thể nắm bắt cơ hội này, sẽ có rất nhiều tiền và có thể ra ngoài gặp bạn lớn. Ngoài ra, đối với một số bạn sinh năm Mão, cung mệnh không may bị ốm đau trong hai ngày qua nên cần phải chú ý đến vấn đề yếu khớp.

Các con giáp Mão dương khí đầy đủ, ngũ hành thổ mạnh sinh vượng, có cơ hội, dễ được quý nhân giúp đỡ, hỷ sự liên miên. Hãy nhớ nửa cuối năm tiền lương và thù lao của người làm công ăn lương sẽ tăng vọt, mức sống cũng đồng thời được cải thiện, và từ từ thành công. Chúa không làm hại những ai sống phấn đấu.

Tuổi Tỵ

Trong những tháng đầu năm, công việc của Tỵ lên như diều gặp gió, nhờ vậy mà bạn kiếm được không ít tiền, ngoài lương chính còn có khoản thu nhập ngoài luồng. Tuy nhiên, trong 10 ngày tới, công việc của Tỵ bỗng chững lại hẳn, nhẹ thì giậm chân tại chỗ, bị đối thủ qua mặt, nặng là lao dốc không phanh.

Cụ thể, Tỵ làm việc gì cũng không ổn thỏa, dễ mắc phải sai lầm và bị cấp trên khiển trách. Ngoài ra, Tỵ còn dễ hao tài tốn của, mất một khoản tiền không nhỏ do sự bất cẩn của bạn. Do đó, nếu đang có ý định rót vốn đầu tư hoặc khởi nghiệp thì Tỵ nên xem xét lại, đừng nhẹ dạ cả tin kẻo mất cả chì lẫn chài.

10 ngày tới 2 con giáp chuột sa chĩnh gạo, 1 con giáp XUI XẺO TẬN MẠNG, không ngóc đầu lên nổi - Ảnh 1
Trong những tháng đầu năm, công việc của Tỵ lên như diều gặp gió, nhờ vậy mà bạn kiếm được không ít tiền, ngoài lương chính còn có khoản thu nhập ngoài luồng.

Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của Tỵ trong 10 ngày tới cũng không được suôn sẻ, các cặp đôi thường xuyên xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện không đầu không cuối. Bạn nên quan tâm và lắng nghe đối phương hơn, đừng lơ là cảm xúc của họ.

Tuổi Dậu

Người sinh năm Gà tiền tài tụ họp, đặc biệt với người sinh năm dậu 1957, với sự giúp đỡ của "Sửu gỗ" năm 1973, vận may sẽ lại được cải tổ rất mạnh mẽ, nếu bạn nắm bắt được vận may, sẽ có của cải tràn đến, và hạnh phúc sẽ kéo dài đến năm sau.

Mặt khác, đối với một số người tuổi Dậu, hai tháng tới đào hoa sẽ nở rộ, người độc thân sẽ không còn cô đơn nữa.

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