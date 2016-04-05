5 lời khuyên giúp khắc phục trình trạng mất ngủ thai kỳ

Mất ngủ là một trong những tác dụng phụ thường gặp nhất khi mang bầu. Cứ mỗi ba tháng, bạn lại được trải nghiệm những thách thức mới về giấc ngủ, tùy thuộc vào mức độ căng thẳng, tình trạng thể chất hay trạng thái cảm xúc của bạn.

Mang thai là giai đoạn có những thay đổi cả về thể trạng và tinh thần. Trong khi bạn đang cố gắng nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể, có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu bạn. Những lo lắng đó kết hợp với tác dụng phụ của các loại thuốc và những thay đổi của môi trường xung quanh có thể làm tình trạng của bạn xấu đi.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của chứng mất ngủ thai kỳ:

1. Thay đổi nội tiết

Những thay đổi về mức hormon progesterone sẽ gây rối loạn giấc ngủ của mẹ bầu. Điều này xảy ra chủ yếu ở quý một và ba của thai kỳ. Theo Tiến sĩ Jill Powell, Khoa sản, bệnh viện trường đại học y St. Louis: "Progesterone là một thuốc an thần tự nhiên, nó khiến người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và không thể mở nổi mắt. Để phản ứng lại, phụ nữ mang thai có thể ngủ suốt ngày hoặc ngủ ngay trên ghế sau giờ làm việc. Nếu cứ lặp đi lặp lại việc này, họ sẽ mất đi lịch ngủ thông thường”.

2. Đi tiểu thường xuyên

Đây là hiện tượng rất phổ biến trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Nhưng điều này cũng là một trong những lý do phổ biến gây mất ngủ. Đi tiểu thường xuyên vào ban đêm là một trong những vấn đề lớn nhất mà các mẹ bầu phải đối mặt. Điều này chủ yếu xảy ra do sự mở rộng của tử cung, chèn lên bàng quang khiến bạn rất nhanh buồn đi tiểu.

3. Đau lưng

Khi thai nhi phát triển, bụng của bạn cũng to dần lên khiến bạn bị đau lưng nếu vẫn ngủ với tư thế cũ. Theo nghiên cứu, hầu hết các phụ nữ đều bị đau lưng khi mang thai và đó là nguyên nhân chính dẫn đến chứng mất ngủ trong thai kỳ.

4. Ợ nóng

Khi mang thai, các hormone được sản xuất bởi nhau thai sẽ làm giãn các van ngăn cách thực quản và dạ dày. Điều này khiến axit từ dạ dày dễ bị trào ngược trở lại làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Ợ nóng thường kéo dài cho đến sau khi bạn sinh xong.

5. Lo lắng

Lo lắng về sức khỏe của bé, về trách nhiệm khi làm cha mẹ…. có thể khiến bạn mất ngủ. Điều này là vô cùng bình thường trong giai đoạn đầu của thai kỳ đặc biệt là khi bạn mang thai lần đầu tiên .

Top 5 cách khắc phục tình trạng mất ngủ trong thai kỳ

Nếu mất ngủ là tình trạng mà mọi mẹ bầu đều phải trải qua thì một vài thay đổi trong cách sinh hoạt hàng ngày có thể giúp bạn khắc phục hiện tượng này.

1. Tư thế ngủ

Các bà bầu thường mất ngủ do kích thước bụng thay đổi kèm theo đau lưng. Tư thế ngủ tốt nhất cho mẹ bầu là nằm nghiêng, giúp giảm đau lưng. Các mẹ bầu được khuyên ngủ nghiêng sang trái vì nó sẽ giúp tăng dòng chảy của các loại dinh dưỡng và máu tới dạ con.

2. Khẩu phần ăn

Bây giờ, bạn cần ăn các loại thức ăn tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Phải cắt giảm hoàn toàn các loại đồ uống có ga, đồ ăn cay, rán hay cho quá nhiều gia vị, rượu, thực phẩm có tính axit như nước ép, các loại hoa quả họ cam quýt, cà chua. Tránh ăn sô cô la và cà phê, đặc biệt là trong thời gian từ chiều đến tối vì nó sẽ khiến bạn mất ngủ. Nên ăn thành nhiều bữa nhỏ và nhai thật kỹ thay vì ăn một bữa quá nhiều. Tránh uống nhiều trước khi đi ngủ vì bạn sẽ bị tiểu đêm.

3. Thành phần dinh dưỡng

Thực phẩm giàu carbohydrate như bánh quy giòn, bánh mì hoặc một ly sữa ấm sẽ tốt cho giấc ngủ của bạn. Ngoài ra, một bữa ăn nhẹ giàu protein có thể giúp ngăn ngừa rối loạn giấc ngủ và nhức đầu. Cung cấp đúng lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sẽ hạn chế nhiều vấn đề tiêu cực khác khi mang thai.

4. Nhiệt độ

Kiểm tra nhiệt độ phòng trước khi đi ngủ. Hãy chắc chắn rằng phòng của bạn không quá ấm cũng không quá lạnh. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chọn một tấm nệm thoải mái để có thể ngủ thật sâu.

5. Giữ tinh thần thoải mái

Nếu bạn đang lo lắng về điều gì đó, cách tốt nhất là quên nó đi. Hãy chia sẻ với chồng những vấn đề bạn đang gặp phải và giải quyết ngay việc gì có thể để bạn được thư giãn khi ngủ.

Hầu hết mọi phụ nữ đều bị mất ngủ trong thai kỳ. Nếu bạn đã áp dụng thử 5 cách trên mà vẫn không thu được kết quả, bạn nên đi gặp bác sĩ.