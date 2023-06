Xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường này trên khuôn mặt chứng tỏ tử cung của bạn có vấn đề, cần kịp thời phòng tránh

Bệnh thường gặp ở tử cung. Ảnh: Internet

Viêm lộ tuyến tử cung

Lộ tuyến cổ tử cung là các tổn thương ở cổ tử cung do các tế bào tuyến nằm trong ống cổ tử cung phát triển ra ngoài, xâm lấn mặt ngoài của cổ tử cung. Do các tế bào tuyến lộ ra ngoài vẫn tiết dịch như khi ở trong cổ tử cung nên bệnh nhân thường có hiện tượng tăng tiết dịch trong âm đạo, dễ dẫn đến viêm nhiễm.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung do vi trùng, nấm, ký sinh trùng hay các tạp trùng gây nên. Ngoài ra còn do các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thay đổi môi trường pH của âm đạo, cường estrogen làm tăng sinh các tế bào, hoạt động tình dục mạnh bạo, dùng thuốc ngừa thai có nhiều estrogen, sinh đẻ nhiều, tổn thương đến niêm mạc tử cung do nạo hút thai, sảy thai,…

U xơ tử cung

U xơ tử cung là những khối u lành tính, thường do nội tiết tố oestrogen ảnh hưởng trực tiếp lên nhân xơ. U xơ tử cung gây rối loạn kinh nguyệt, dẫn tới rối loạn chức năng buồng trứng và khả năng phóng noãn, rụng trứng; Gây sảy thai, sinh non hoặc thai nhi bị dị dạng do khối u chèn ép; Rối loạn các vấn đề sinh lý như hậu môn, trực tràng khiến người bệnh bị tiểu buốt, tiểu rắt hoặc táo bón…

Lạc nội mạc tử cung

Bệnh lạc nội mạc tử cung là bệnh lớp lót phía trong tử cung lại di chuyển lạc ra bên ngoài của tử cung và phát triển tại đó. Khi lớp nội mạc này ở "không đúng chỗ" và phát triển đến một lúc nào đó sẽ cho người bệnh cảm giác đau bụng dữ dội, cơ thể mệt mỏi nhất là trong thời kỳ kinh nguyệt.

Lạc nội mạc tử cung. Ảnh: Internet

U nang tử cung

U nang tử cung là những u xuất hiện ở trong tử cung như những giống những túi nhỏ. Thường gặp ở phụ nữ đã có gia đình hoặc đã có quan hệ tình dục, có quan hệ tình dục không an toàn. Người đã có tiền sử bị bệnh viêm loét tử cung, viêm âm đạo có nguy cơ cao dẫn tới u nang tử cung, do rối loạn nội tiết tố.

Cũng giống như các căn bệnh về tử cung khác, thì bệnh u nang là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vô sinh và nguy hiểm đến tính mạng.

Ung thư tử cung

Ung thư tử cung thường do virus Papilloma (HPV) gây ra. Hoặc do biến thể của những căn bệnh phụ khoa khác như: u nang tử cung, u xơ tử cung…

Những dấu hiệu trên mặt cảnh báo tử cung có vấn đề

Mọc ria mép

Theo Sohu, hầu như tất cả phụ nữ đều có ria mép nhưng chúng thường ngắn và nâu nhạt. Khi cổ tử cung không khoẻ mạnh, nồng độ hormone trong cơ thể sẽ bị rối loạn, nội tiết trở nên bất thường và cuối cùng kích thích ria mép phát triển mạnh hơn.

Do đó, nếu nhận thấy phần ria mép của mình mọc rất rõ, bạn cần cân nhắc có nên đến bệnh viện kiểm tra phụ khoa hay không.

Ria mép mọc nhiều một cách bất thường. Ảnh: Internet

Mặt vàng

Không chỉ là dấu hiệu của bệnh gan, thận, khi bỗng dưng mặt chuyển vàng thì không loại trừ khả năng tử cung đang suy yếu.

Theo QQ, khi phụ nữ bị u nang buồng trứng hoặc u xơ tử cung, kinh mạch trong cơ thể sẽ không được thông suốt, các chất thải trong cơ thể không được đào thải ra ngoài một cách bình thường khiến da mặt bị vàng.

Quầng thâm mắt/ Viền môi thâm

Quầng thâm trên mắt có thể xuất hiện do thiếu ngủ nhưng nếu tình trạng này xảy ra trong thời gian dài, thì không loại trừ khả năng nguyên nhân là do đau bụng kinh và rối loạn kinh nguyệt dẫn đến.

Thâm môi biểu hiện sự ứ đọng máu. Ảnh: Internet

Khi khí huyết vận hành mất cân bằng, máu sẽ tồn đọng trong tử cung, theo thời gian sẽ gây rối loạn chức năng tử cung. Vì vậy, có tình trạng quầng thâm ở mắt kéo dài là phản ánh tử cung không khỏe.

Theo y học Trung Quốc, đôi môi sẫm màu là dấu hiệu cảnh báo sự ứ đọng máu và có khí lạnh trong cơ thể, điều này dẫn đến lưu thông của khí huyết có vấn đề. Viền môi chuyển sang màu thâm đen, điều đó có nghĩa là tử cung bị lạnh, đồng thời đang tích tụ nhiều chất độc do nó không được thải ra khỏi cơ thể. Nếu không kịp thời tiến hành điều trị và điều hòa có thể dẫn đến một số bệnh phụ khoa.

Mụn trứng cá thường xuyên xuất hiện

Thực tế, nhiều phụ nữ sau tuổi 30 vẫn bị mụn trên mặt. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này. Trong đó, có hế độ ăn ăn uống không hợp lý, da tiết dầu nhiều, thức khuya... Ngoài những nguyên nhân phổ biến trên, nó còn liên quan đến rối loạn nội tiết, mà cụ thể là các vấn đề về hệ thống sinh sản, chẳng hạn như tử cung hoặc buồng trứng.

Do đó, nếu loại trừ được các nguyên nhân phổ biến dẫn đến nổi mụn trên mặt dù đã qua tuổi dậy thì thì bạn nên đi khám để chắc chắn đó không phải là dấu hiệu của các bệnh về tử cung hay buồng trứng.

Thực phẩm tốt cho tử cung

Theo Trí thức trẻ, có 5 loại thực phẩm sau đây tốt cho tử cung, đặc biệt giúp ‘khử độc’ hiệu quả.

Ngũ cốc

Ngũ cốc rất giàu vitamin E , protein, tinh bột... Trong đó, vitamin E trong ngũ cốc có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tế bào tử cung, sức khỏe tử cung và buồng trứng.

Lượng protein dồi dào của loại thực phẩm này cũng có tác dụng bảo vệ sự phát triển bình thường của tử cung. Các loại ngũ cốc phổ biến bao gồm: Ngũ cốc ngô, vừng, đậu nành, đậu đen, lúa mạch, lúa mì, kê...

Trái cây tính ấm/ Các loại quả mọng

Tử cung của phụ nữ thường "sợ" lạnh, chính vì thế cách để nuôi dưỡng cơ quan này luôn khỏe mạnh đó là ăn trái cây tính ấm, nóng, đồng thời chứa nhiều vitamin để có thể làm ấm các cơ quan nội tạng và điều hòa nội tiết.

Một số trái cây tính ấm có thể kể đến là: Đào, mận, sầu riêng, na, ổi, hồng... Dù vậy, các loại quả này thường chứa nhiều đường, nếu lạm dụng có thể gây tăng cân và nổi mụn vì vậy chị em chỉ nên ăn với liều lượng vừa phải. Các loại quả mọng như việt quất, cam quýt, mâm xôi, dưa hấu… đều chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tử cung. Vitamin C, folate hay chất chống oxy hóa của chúng có thể bảo vệ tử cung khỏi các gốc tự do và ngăn ngừa bệnh tật. Thêm vào đó, phụ nữ ăn trái cây họ cam quýt mỗi ngày còn giúp ngăn ngừa sự phát triển của u xơ tử cung.

Đậu đỏ

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, đậu đỏ có tác dụng thanh lọc tâm trí và tiếp thêm sinh lực cho lá lách và thận, nó có hiệu quả hơn trong việc bổ khí, cầm máu và củng cố xương. Đặc biệt, loại thực phẩm còn có tác dụng khử độc cho da và những cơ quan trong cơ thể, cũng nhờ quá trình khử độc này mà các cơ quan, bao gồm cả tử cung vận hành tốt và phòng được nhiều bệnh tật.

Cá béo

Nhìn chung thì tất cả các loại cá đều tốt cho sức khỏe, chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng mà hầu hết mọi người chưa bổ sung đủ. Tuy nhiên, có một số loại cá lại sở hữu chất lượng tốt hơn các loại khác, đó chính là cá béo – luôn được các chuyên gia xếp vào hàng "cực phẩm" trong giới thủy sản.

Cụ thể, các loại cá béo như cá hồi, cá chấm, cá mòi, cá thu, cá ngừ… đều chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao hơn hẳn các loại cá khác. Những axit béo này rất quan trọng cho hoạt động của cơ thể và não bộ, đồng thời liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Với phụ nữ nói riêng, omega-3 còn giúp cân bằng hormone, giúp lưu thông máu tốt và nâng cao sức khỏe tử cung. Chăm ăn cá béo là cách tốt nhất để bổ sung palmitoleic, linoleic, oleic và palmitic… có tác dụng giảm tình trạng khô âm đạo, giảm đau chuột rút và đau bụng khi đến chu kỳ kinh nguyệt.

Trứng

Tuy là loại thực phẩm quen thuộc nhưng rất ít người biết trứng có lợi với phụ nữ thế nào. Trứng giàu vitamin D và choline giúp nâng cao chất lượng buồng trứng, cải thiện chức năng sinh sản. Bên cạnh đó, trứng còn giàu vitamin D, B12 và axit folic giúp tử cung khỏe mạnh và ngừa bệnh dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, chị em chỉ nên ăn trứng luộc kèm một ít muối tiêu. Trứng luộc chứa nhiều protein nhưng lại rất ít calo, giúp bạn nhanh thấy no và hạn chế cơn thèm ăn. Hơn thế nữa, khi đói chỉ cần ăn 1-2 quả là có thể thúc đẩy quá trình giảm cân, rất thích hợp để làm đồ ăn khuya mà không lo béo