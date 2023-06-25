Bệnh nhân 37 tuổi, hiếm muộn nhiều năm, đến khi bác sĩ thông báo có thai cũng là lúc người phụ nữ phù phổi cấp, tổn thương đa cơ quan nguy kịch.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, Chị T.T.D. (37 tuổi, ngụ TP. HCM) lập gia đình hơn 10 năm, từng đi điều trị hiếm muộn tại nhiều bệnh viện nhưng không thể mang thai. Từ tháng 4, chị cảm nhận tay chân và mặt bị phù lên, sau đó phù cả toàn thân, khiến công việc thường ngày dần trở nên quá sức. Đến khi bị khó thở nhiều, phải ngồi để thở suốt đêm, người phụ nữ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện chị D. đang mang thai khoảng 25 tuần, nhưng kèm theo tăng huyết áp ác tính, phù phổi cấp, tổn thương gan, thận và tổn thương cơ tim cấp.

Nhận định đây là một trường hợp nguy cơ rất cao cho cả mẹ và thai nhi, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn khẩn cấp, với bác sĩ chuyên gia tim mạch, thận học, hồi sức cấp cứu, sản khoa... để đưa ra hướng xử trí tối ưu nhất. Sản phụ được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân Trí Thạc sĩ, bác sĩ Giang Minh Nhật, khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vì thai trong bụng là con quý sau nhiều năm chờ của bệnh nhân, các bác sĩ quyết định phải cố gắng cứu cả mẹ và bé.

Đây là một thách thức rất lớn, đòi hỏi phải kiểm soát toàn diện các nguy cơ và biến cố bất lợi trong thai kỳ. Các bác sĩ phải vừa phải kiểm soát được huyết áp chỉ huy, đồng thời đảm bảo quá trình lọc máu liên tục 2 chu kỳ, nhằm điều trị suy thận và ổn định tổn thương cơ tim cho bệnh nhân. Song song đó, bác sĩ sản khoa theo dõi sát tình trạng sức khỏe thai nhi. Tất cả các yếu tố trên đều cần đảm bảo liên tục, nếu không sẽ dẫn đến quá tải hệ tuần hoàn, nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con. Theo thông tin từ VnExpress, sau một tuần điều trị tích cực, huyết áp bệnh nhân ổn định hơn. May mắn, các tổn thương gan và tổn thương cơ tim hồi phục ngoạn mục, sức khỏe thai ổn định. Tuy nhiên, tổn thương thận nặng chỉ có thể hồi phục một phần. Bệnh nhân được ra viện khi thai 27 tuần và được theo dõi ngoại trú theo quy trình chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao. Em bé được chăm sóc sau khi chào đời - Ảnh: VnExpress Khi tình trạng bệnh của thai phụ ổn định hơn, em bé tiếp tục tăng trưởng tốt trong tử cung. Đến tuần thai 32, huyết áp bệnh nhân trở nên khó kiểm soát, kháng trị với tất cả thuốc hạ áp có thể sử dụng cho thai kỳ, tổn thương thận diễn tiến xấu nhanh trở lại. Bác sĩ nhận định thai kỳ đã trưởng thành ở một mức độ nhất định và khả năng sống của em bé sau sinh cao. Các chuyên gia thống nhất chấm dứt thai kỳ nhằm ổn định tốt hơn bệnh lý nội khoa đang diễn tiến nặng của mẹ. Tối 22/6, bé gái chào đời khỏe mạnh. Hiện, sản phụ được điều trị tích cực sau sinh còn em bé được chăm sóc tại khoa bệnh lý sơ sinh. Dự kiến, hai mẹ con xuất viện trong vài ngày tới.

Vào phòng chị dâu ở cữ, tôi phát hiện anh trai đang trói tay chị dâu và làm điều kinh khủng Mặc kệ lời khuyên can của tôi anh trai vẫn thản nhiên trói tay dùng thìa nhét vào miệng chị dâu khiến tôi hoảng loạng hét toáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-thai-phu-vua-biet-co-con-sau-10-nam-hiem-muon-a-roi-vao-tinh-trang-nguy-kich-595725.html