Tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời của nước đậu đen rang và cách làm nước đậu đen rang để uống.

“Uống nước đậu đen rang có tốt không?” là diều băn khoăn của nhiều chị em do gần đây, rất nhiều eva truyền miệng rằng nước đậu đen rang có tác dụng giảm cân, làm đẹp da, trị mụn và phòng chống một số bệnh khác. Thực hư của phương pháp này là như thế nào? Uống nước đậu đen rang có tác dụng gì? Tự làm nước đậu đen rang có dễ không? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình đi tìm đáp án trong phần dưới đây nhé. Lợi ích của uống nước đậu đen rang

Đầu tiên, tác dụng uống nước đậu đen rang trong việc giảm cân và làm đẹp là có thật. Xét về thành phần dinh dưỡng, đậu đen (hay đỗ đen) có chứa nước, protit, lipit, gluxit, cenlulo, nhiều loại vitamin và chất khoáng khác. Trung bình 100g đậu đen cung cấp khoảng 350Kcal năng lượng. Vào mùa hè, ăn bát chè đậu đen có thêm chút muối còn có tác dụng giải nhiệt và cân bằng điện giải do mồ hôi ra nhiều dẫn đến mất nước. Khi đậu đen được rang lên, thành phần đường bột gây hại cho cơ thể đã giảm đi đáng kể. Do vậy, nước đậu đen rang là thức uống rất được nhiều người ưa chuộng, kể cả người Nhật.

Dưới đây là một số lợi ích của nước đậu đen rang chị em cần biết: Nước đậu đen rang có tác dụng giảm cân, giữ gìn vóc dáng và chăm sóc làn da. Không cần phải tập thể dục, ăn uống kiêng khem hay mua các thực phẩm giảm cân đắt tiền như hạt chia, chị em chỉ cần uống nước đậu đen rang đều đặn mỗi tuần là cũng đã có vòng eo đẹp như mong đợi.

Nước đậu đen rang cũng là thức uống thân thiện với hệ tiêu hóa. Ngoài tác dụng giải nhiệt, đậu đen còn là vị thuốc quý được Đông y sử dụng nhiều như là một cách chữa bệnh từ lâu đời. Đậu đen có vị ngọt, tính bình, vào hai kinh tỳ và thận, lợi cho hoạt huyết, giải độc, khu phong, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đặc biệt tốt cho người bị tiêu chảy, táo bón.

Một số lợi ích khác của nước đậu đen rang như chữa đau đầu, mất ngủ, chứng đái tháo đường, say rượu bất tỉnh, trúng hàn, phù thũng. Danh y Tuệ Tĩnh cũng đã từng giới thiệu nhiều phương thuốc chữa bệnh bằng đậu đen như chữa chứng tiêu khát do thận hư, thận kém. Cách làm nước đậu đen rang để uống Bước 1: Rửa sạch đậu đen cho hết bụi bẩn và loại bỏ hạt đậu hỏng. Bạn có thể không ngâm hoặc ngâm trong một vài tiếng đều được.

Bước 2: Cho chảo lên bếp, vặn lửa vừa. Khi chảo nóng, cho toàn bộ số đậu đen đã rửa sạch vào rang, đảo liên tục để đậu không cháy. Nên để lửa nhỏ để đậu được nóng và chín đều. Khi đậu bắt đầu có mùi thơm và chín tới thì tắt bếp.

Bước 3: Cho khoảng 1 lít nước vào nồi. Khi nước sôi, cho đậu đã rang vào và tiếp tục đun trong 10 phút nữa thì tắt bếp. Đậy vung ủ thêm 15 phút nữa.

Bước 4: Dùng rây lọc bỏ bã đậu và đổ phần nước đậu vào chai để uống dần. Bạn có thể bảo quản nước đậu rang trong tủ lạnh. Với khoảng 1 lít nước đậu rang thu được, chị em có thể chia làm 4 ly và uống 2 ly mỗi ngày trước hai bữa ăn chính. Bằng cách như vậy, dần dần, bạn sẽ có làn da đẹp mịn màng, trắng sáng và sức khỏe cũng được cải thiện. Uống nước đậu đen rang có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe và làm đẹp. Thêm nữa, chuẩn bị nước đậu đen rang cũng không mất nhiều thời gian của chị em và một lần rang có thể bảo quản để uống trong vài ngày nên rất tiện sử dụng. Do vậy, hãy bắt đầu làm đẹp cho bản thân mình với nước đậu đen rang từ ngày hôm nay để giữ gìn tuổi thanh xuân chị em nhé.

Uống nước đỗ đen rang có tốt cho bà bầu? Bà bầu uống nước đậu đen rang sẽ tốt cho thai nhi, bổ huyết, tăng cường sức khỏe, giảm cân và giữ da trắng sáng.

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