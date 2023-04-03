Khi ung thư được chẩn đoán là điều rất quan trọng, nhưng đôi khi các triệu chứng có thể bắt chước các dấu hiệu của dạ dày hoặc các vấn đề về ruột khác khiến bạn lơ là. Vậy làm thế nào để chúng ta phân biệt ung thư và các bệnh có dấu hiệu tương tự?

Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh ung thư phổ biến trong cơ thể. Nhìn chung, đây là loại ung thư phổ biến thứ ba trong cơ thể và mỗi người trong chúng ta có khoảng 4-5% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng trong đời. Ban đầu nhiều chuyên gia cho rằng có thể đây là bệnh của người da trắng. Nhưng bây giờ tỷ lệ mắc bệnh này đang gia tăng như một bệnh dịch. Giống như bệnh tiểu đường, hiện nay chúng ta có một đại dịch ung thư đại trực tràng trên toàn cầu.

Đđó là lý do tất cả chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến chủ đề này để mọi người nhận thức được cách phòng ngừa, cách điều trị để có thể chẩn đoán sớm.

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Tiến sĩ cũng cho biết: “Tôi là bác sĩ phẫu thuật. Vì vậy, đối với một bác sĩ phẫu thuật, chúng tôi thường khám khoảng 250-300 ca những bệnh nhân cần phẫu thuật. Có nhiều bệnh nhân vừa bị polyp, vừa bị ung thư giai đoạn đầu, thậm chí họ chỉ được các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa điều trị bằng nội soi. Cũng có những trường hợp khác được chẩn đoán muộn. Vì vậy, những trường hợp đó chỉ được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa ung thư bằng hóa trị. Nếu bạn hỏi về phẫu thuật đối với ung thư ruột kết, tôi xin trả lời là có đến khoảng 250-300 trường hợp bệnh nhân cần phẫu thuật.”

Dấu hiệu ung thư ruột kết thường bị bỏ qua

Có những thay đổi gần đây trong thói quen đại tiện là dấu hiệu của ung thư. Có người đang bị táo bón, nay đột nhiên bị tiêu chảy hoặc có người bị tiêu chảy kéo dài 3-4 lần trong ngày. Đó là triệu chứng phổ biến nhất.

Những bệnh nhân khác có thể bị chảy máu trực tràng, sụt cân không rõ nguyên nhân. Nesu bạn không làm bất cứ điều gì, bạn không thực hiện bất kỳ chế độ ăn kiêng nào mà bạn vẫn đang giảm cân, đó là một dấu hiệu cho thấy nguy cơ bị bệnh cao.

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Nếu bạn đi xét nghiệm định kỳ, huyết sắc tố của bạn là 6 gam. Vậy có nghĩa là bạn đang mất máu ở đâu đó. Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến thường thấy của ung thư đại trực tràng.

Bất kỳ ai có những triệu chứng này đều rất đáng lo ngại hoặc bất kỳ ai thuộc nhóm nguy cơ cao đều nên đi xét nghiệm. Có một số bệnh nhân dễ bị ung thư đại trực tràng hơn. Vì vậy, nếu bạn thuộc một trong những loại đó, thì có lẽ bạn cần sàng lọc bằng xét nghiệm máu hoặc nội soi.

Nguy cơ rủi ro của ung thư

Những bệnh nhân có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư đại trực tràng đều có nguy cơ mắc bệnh. Những bệnh nhân khác mắc một số bệnh viêm ruột như viêm loét đại tràng, bệnh Crohn hoặc có một số hội chứng di truyền như đa polyp tuyến gia đình cũng tương tự.

Khả năng một người phát triển ung thư đại trực tràng trong các hội chứng di truyền này thực sự có thể là gần 100%. Nếu bạn thuộc bất kỳ nhóm nào trong số những nhóm có nguy cơ cao này, điều đó khiến bạn trở thành ''ứng cử viên'' chắc chắn nên được sàng lọc ở giai đoạn đầu.

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Ung thư đại trực tràng thực sự là một trong những bệnh ung thư trong cơ thể mà chúng ta gọi là bệnh lối sống. Vì vậy, có rất nhiều yếu tố chế độ ăn uống, yếu tố lối sống có liên quan đến ung thư đại trực tràng. Nếu bạn thấy lối sống của mình chưa đúng chẳng hạn như béo phì đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, bạn cũng có nguy cơ bị bệnh cao.

Nhất là ở nam giới, hút thuốc lá, nghiện rượu cũng dễ dẫn đến ung thư đại trực tràng.

Cách phòng tránh ung thư

Có một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng lối sống ít vận động làm tăng nguy cơ bị bệnh. Cũng có những nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn tập thể dục bốn giờ một tuần được chứng minh là có tác dụng bảo vệ sức khỏe.

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Hãy cố gắng tăng lượng chất xơ, vitamin C, E, vì chúng đều có tác dụng bảo vệ chống ung thư đại trực tràng. Có một số yếu tố ăn kiêng như thịt đỏ, thịt chế biến, ngũ cốc tinh chế, các sản phẩm từ sữa giàu chất béo, tinh bột và đường đều là yếu tố này làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng mà bạn nên hạn chế.

Ung thư đại trực tràng thực chất là căn bệnh của người cao tuổi, bất kỳ ai trên 60 tuổi chắc chắn dễ bị mắc bệnh hơn. Nhưng trong những năm gần đây, dân số trẻ, thậm chí dưới 40 tuổi cũng đã mắc bệnh ung thư đại trực tràng.

Ung thư đại trực tràng có thể chữa khỏi 100% không?

So với tất cả các bệnh ung thư khác, ung thư đại trực tràng nếu được chẩn đoán sớm có thể chữa khỏi 100%. Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống sót cao là 90%, điều này khác biệt vì nó khó xảy ra với các bệnh ung thư nào khác trong cơ thể. Ngay cả khi được chẩn đoán muộn, giả sử đó là ung thư giai đoạn 3, chúng ta vẫn có những lựa chọn điều trị bằng hình thức phẫu thuật.

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Có rất nhiều loại thuốc hóa trị giúp ích cho bệnh nhân. Ngay cả khi bạn bị ung thư giai đoạn 4 và đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể như gan, phổi thì chúng ta vẫn có thể điều trị bằng hóa trị và vẫn có thể sống lâu dài. Vì vậy, hãy yên tâm là nếu ai đó bị ung thư đại trực tràng thì khả năng cao vẫn có thể cứu chữa. Nếu thấy cơ thể phát ra những dấu hiệu nào được nêu trên, bạn nên đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám sớm nhé.

Theo Times of India