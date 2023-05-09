Tưởng đau dạ dày đi khánh bệnh tá hỏa ra ung thư thực quản

Sức khỏe 09/05/2023 12:29

Một bệnh nhân nam (57 tuổi) đau bụng suốt một tháng ròng, đi khám thì phát hiện ung thư thực quản giai đoạn muộn.

Theo thông tin từ VNExpress, Ngày 8/5 vừa qua có một ca bệnh mà triệu chứng của bệnh nhân bao gồm đau âm ỉ vùng thượng vị, tưởng đau dạ dày nên tự mua thuốc uống tại nhà. Thấy đau mãi không dứt mà còn đau nặng thêm, ông đi khám và siêu âm phát hiện hai hạch bất thường cạnh đầu tụy, nghi ngờ ung thư. Bác sĩ cho thấy phát hiện khối u nham nhở ở thực quản và là ung thư giai đoạn muộn.

Đáng tiếc rằng bệnh nhân phát hiện bệnh muộn, khối u to, hiện tại chưa thể can thiệp phẫu thuật. Người bệnh sẽ xạ trị theo phác đồ kết hợp dinh dưỡng, tăng thể trạng, sau đó sẽ mổ cắt khối u.

Tưởng đau dạ dày đi khánh bệnh tá hỏa ra ung thư thực quản - Ảnh 1
 Khối u của bệnh nhân - Ảnh: VNExpress

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, cần chú ý các biểu hiện của ung thư thực quản để điều trị kịp thời, tránh để đến giai đoạn muộn. Ung thư thực quản có các biểu hiện sau đây: 

Giai đoạn sớm

Với ung thư thực quản, ở giai đoạn sớm thường tổn thương và gây ra những biến đổi rất nhỏ trên bề mặt của thực quản. Ở giai đoạn này không gây nên những rối loạn chức năng hay bất thường về máu, cho nên thường bệnh không có biểu hiện rõ ràng. Có thể bệnh nhân sẽ có những triệu chứng bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác như trào ngược:

- Nuốt nghẹn, nuốt vướng.

- Cảm giác đau tức mơ hồ ở vùng ngực hoặc sau xương ức.

Giai đoạn muộn ung thư thực quản

Khi bệnh ở giai đoạn muộn hơn, khối u to gây ảnh hưởng đến lưu thông tiêu hóa từ thực quản đến dạ dày kém hơn những biểu hiện sẽ rõ ràng hơn nhiều. Lúc này sẽ gặp một số biểu hiện thường gặp nhất là:

- Nuốt vướng nuốt nghẹn

- Ho, khó thở, lúc này khối u đã to và xâm lấn vào phổi và vùng khí quản

- Gầy sút cân, suy kiệt, thiếu máu

Một số ít các trường hợp bệnh nhân có hạch ở vùng cổ. Lúc này khối u đã di căn.

Tưởng đau dạ dày đi khánh bệnh tá hỏa ra ung thư thực quản - Ảnh 2
 Cần chú ý các biểu hiện của ung thư thực quản - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Ung thư thực quản đứng thứ 5 trong các loại ung thư tiêu hóa, sau ung thư dạ dày, đại tràng, trực tràng và gan. Theo GLOBOCAN 2020, hơn 3.200 ca mắc mới và hơn 3.000 ca tử vong hàng năm, ung thư thực quản đang là gánh nặng cho rất nhiều người bệnh và toàn xã hội. Khoảng 70% bệnh nhân đến viện khi đã ở giai đoạn nặng, khối u thực quản xâm lấn xung quanh hoặc di căn hạch, di căn xa. Các yếu tố nguy cơ cao gây bệnh là thuốc lá, rượu bia. Những người bị trào ngược dạ dày lâu ngày, người béo phì hoặc uống phải các chất có tính axit, chất phụ gia độc hại cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Điều trị ung thư thực quản hiện nay là phối hợp đa mô thức, gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Người bệnh được nội soi giúp nạo hạch triệt để hơn, ít đau đớn, ít xảy ra biến chứng sau phẫu thuật.

Từ mệt mỏi kéo dài đến ung thư chỉ cách nhau 4 'bước', muốn tránh cần làm ngay 3 việc sau kẻo sau này hối hận không kịp

Từ mệt mỏi kéo dài đến ung thư chỉ cách nhau 4 'bước', muốn tránh cần làm ngay 3 việc sau kẻo sau này hối hận không kịp

Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng tình trạng cơ thể mệt mỏi kéo dài chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ hết nhưng trên thực tế, điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư thực quản trào ngược dạ dày ung thư

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm