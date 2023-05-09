Đáng tiếc rằng bệnh nhân phát hiện bệnh muộn, khối u to, hiện tại chưa thể can thiệp phẫu thuật. Người bệnh sẽ xạ trị theo phác đồ kết hợp dinh dưỡng , tăng thể trạng, sau đó sẽ mổ cắt khối u.

Theo thông tin từ VNExpress, Ngày 8/5 vừa qua có một ca bệnh mà triệu chứng của bệnh nhân bao gồm đau âm ỉ vùng thượng vị, tưởng đau dạ dày nên tự mua thuốc uống tại nhà. Thấy đau mãi không dứt mà còn đau nặng thêm, ông đi khám và siêu âm phát hiện hai hạch bất thường cạnh đầu tụy, nghi ngờ ung thư . Bác sĩ cho thấy phát hiện khối u nham nhở ở thực quản và là ung thư giai đoạn muộn.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, cần chú ý các biểu hiện của ung thư thực quản để điều trị kịp thời, tránh để đến giai đoạn muộn. Ung thư thực quản có các biểu hiện sau đây:

Với ung thư thực quản, ở giai đoạn sớm thường tổn thương và gây ra những biến đổi rất nhỏ trên bề mặt của thực quản. Ở giai đoạn này không gây nên những rối loạn chức năng hay bất thường về máu, cho nên thường bệnh không có biểu hiện rõ ràng. Có thể bệnh nhân sẽ có những triệu chứng bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác như trào ngược:

- Nuốt nghẹn, nuốt vướng.

- Cảm giác đau tức mơ hồ ở vùng ngực hoặc sau xương ức.

Giai đoạn muộn ung thư thực quản

Khi bệnh ở giai đoạn muộn hơn, khối u to gây ảnh hưởng đến lưu thông tiêu hóa từ thực quản đến dạ dày kém hơn những biểu hiện sẽ rõ ràng hơn nhiều. Lúc này sẽ gặp một số biểu hiện thường gặp nhất là:

- Nuốt vướng nuốt nghẹn

- Ho, khó thở, lúc này khối u đã to và xâm lấn vào phổi và vùng khí quản

- Gầy sút cân, suy kiệt, thiếu máu

Một số ít các trường hợp bệnh nhân có hạch ở vùng cổ. Lúc này khối u đã di căn.

Cần chú ý các biểu hiện của ung thư thực quản - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Ung thư thực quản đứng thứ 5 trong các loại ung thư tiêu hóa, sau ung thư dạ dày, đại tràng, trực tràng và gan. Theo GLOBOCAN 2020, hơn 3.200 ca mắc mới và hơn 3.000 ca tử vong hàng năm, ung thư thực quản đang là gánh nặng cho rất nhiều người bệnh và toàn xã hội. Khoảng 70% bệnh nhân đến viện khi đã ở giai đoạn nặng, khối u thực quản xâm lấn xung quanh hoặc di căn hạch, di căn xa. Các yếu tố nguy cơ cao gây bệnh là thuốc lá, rượu bia. Những người bị trào ngược dạ dày lâu ngày, người béo phì hoặc uống phải các chất có tính axit, chất phụ gia độc hại cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Điều trị ung thư thực quản hiện nay là phối hợp đa mô thức, gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Người bệnh được nội soi giúp nạo hạch triệt để hơn, ít đau đớn, ít xảy ra biến chứng sau phẫu thuật.