Trẻ chậm nói, khó khăn trong giao tiếp - Cha mẹ phải làm gì?

Não bộ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ngôn ngữ ở trẻ. Chăm sóc sự phát triển não bộ cho trẻ cũng là giải pháp giúp bé cải thiện sự chậm nói. Hiện nay với trẻ chậm nói hoặc chậm nói được chẩn đoán do tự kỷ, ngoài việc hỗ trợ phương pháp can thiệp về ngôn ngữ, hành vi, thường được kết hợp song song sử dụng các sản phẩm bổ não đặc hiệu để giúp tăng cường trí não, tăng cường khả năng hoạt động của hệ thần kinh, tăng khả năng tập trung và phản xạ cho trẻ.

Thấy những biểu hiện không bình thường của con, Chị đã tìm hiểu thông tin trên báo chí và các trang mạng, chị thấy con mình có những dấu hiệu giống trẻ tự kỷ… Chị rất lo lắng và hỏi han khắp nơi…

Cân nhắc mãi rồi Chị cũng quyết định đưa con vào khám ở khoa tâm lý Bệnh viện Nhi đồng I. Chị chia sẻ: “Khi Bác sỹ chỉ vào những mô hình, con vật, chiếc xe… thì con đều trả lời chính xác. Nhưng khi hỏi ăn cơm chưa, con mấy tuổi thì con cũng hỏi ngược lại các Bác sỹ như thế. Bác sĩ chẩn đoán là con ở thể chậm phát triển ngôn ngữ và khuyên gia đình nên dạy bé từng từ, từng câu một kết hợp dùng sản phẩm bổ não để tăng cường trí não cho con” .

Chị chia sẻ thêm: “Trước đây tôi cũng được một mẹ giới thiệu là nên dùng sản phẩm bổ não cho con nhưng quả thật tôi chưa tin tưởng lắm. Nay được bác sỹ chỉ định cho con dùng nên tôi cũng tìm hiểu thêm qua các diễn đàn của các mẹ trên mạng và thấy rất nhiều mẹ chia sẻ là sử dụng cho con hiệu quả. Càng tin tưởng hơn khi tôi đọc được nội dung tạp chí đăng tải về kết quả nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi con uống cốm bổ não được hai hộp đầu kết hợp luyện nói cho con tôi thấy con có biểu hiện tốt hẳn lên, không còn hỏi ngược nữa, dần dần nói được nhiều hơn, hai vợ chồng tôi mừng lắm!”.

Chị Trang tâm sự: “…Có đứa con chậm nói thôi mà cả nhà lúc nào cũng lo âu, buồn bã. Từ ngày cho bé uống cốm bổ não kết hợp luyện tập đến giờ gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười vì những câu nói ngộ nghĩnh, ngây thơ của con. Quả thật khi con nói được thì đáng yêu và hạnh phúc vô cùng…” Chị cũng đã giới thiệu cho rất nhiều người áp dụng phương pháp như của chị và các bé cũng khá lên rất nhiều.

Quan sát từng mốc phát triển của con trong những giai đoạn đầu đời để có phương pháp can thiệp kịp thời. Thời gian can thiệp càng sớm thì con sẽ có nhiều cơ hội cải thiện đảm bảo được sự phát triển như các trẻ cùng lứa tuổi. Đặc biệt lưu ý với các trẻ có dấu hiệu chậm phát triển trí tuệ trong đó có tự kỷ, can thiệp sớm trước 2-3 tuổi có thể thay đổi hẳn tương lai của trẻ.