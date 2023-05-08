TP.HCM: Uống nhầm thuốc nguyên vỏ, cô gái 28 tuổi nguy kịch suýt thủng thực quản

Sức khỏe 08/05/2023 13:48

Chị H. uống nhầm thuốc còn vỏ dài cỡ 2cm khiến thực quản đau, tức ngực. May mắn thay chị đã được cấp cứu kịp thời.

Vào trưa ngày 8/5, các bác sĩ bệnh viện Tâm Anh TP.HCM đã cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân N.T.H. (28 tuổi, ngụ tại Tân Bình, tp.HCM) suýt thủng dạ dày vì uống nhầm luôn thuốc còn vỏ.

Bệnh nhân là chị H. uống thuốc hạ sốt và thấy có vật chướng ngay cổ họng. Ban đầu bệnh nhân nghĩ là do viên thuốc quá to nên cần thời gian tiêu hóa nhưng mãi vẫn không thấy hết chướng cổ họng mà chị H. lại còn xuất hiện thêm chiệu trứng đau tức giữa ngực. Quá sợ hãi, chị không dám nuốt nước bọt và cử động mạnh, ngay lập tức chị ra dấu cầu cứu người thân đưa mình tới bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chị H. lo lắng tột độ, không dám nói chuyện, chỉ biết chỉ vào ngực và ra dấu hiệu đau đớn. Đang ca trực, nghi ngờ người bệnh nuốt phải dị vật, BS Trọng chỉ định nội soi cấp cứu khẩn và kết quả lấy ra là vỏ thuốc đang mắc kẹt và làm trầy xước thực quản.

TP.HCM: Uống nhầm thuốc nguyên vỏ, cô gái 28 tuổi nguy kịch suýt thủng thực quản - Ảnh 1
Hình ảnh vỏ thuốc nằm trong thực quản chị H. được chụp lại bằng camera máy nội soi. - Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh. 

Vỏ thuốc chị H. nuốt phải có chiều dài gần 2cm, hình vuông, còn nguyên viên thuốc ở trong, cứng, 3 cạnh sắc nhọn, 1 cạnh vòm. Dị vật mắc kẹt tại thực quản, nếu không được xử lý kịp thời có thể làm rách hoặc thủng thực quản gây nhiễm trùng đường tiêu hóa, nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được nội soi lấy vỏ thuốc thành công, chị H. cho biết vì đang mệt và sốt nên chị lấy nhiều thuốc và không để ý là có vỏ thuốc trong đó.

TP.HCM: Uống nhầm thuốc nguyên vỏ, cô gái 28 tuổi nguy kịch suýt thủng thực quản - Ảnh 2
Võ thuốc được lấy ra khỏi thực quản cô gái - Ảnh: Người lao động. 

Theo thông tin từ trang web của Bệnh viện Tâm Anh tp.HCM, người bệnh bị trầy xước nhẹ ở thực quản, được kê thuốc uống chống viêm nhiễm. Khi xuất viện, chị H. được dặn dò về nhà dùng thức ăn lỏng mềm, cần theo dõi các triệu chứng của cơ thể. Nếu có tình trạng buồn ói, nôn ói, đau ngực, đau bụng cần đến bệnh viện để được điều trị kịp thời. 

Theo thông tin từ Zing News, ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai, gần đây, Bệnh viện Đồng Nai 2 liên tục tiếp nhận các trường hợp nuốt dị vật vào bụng, gây thủng ruột và phải phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân đa số là những người trưởng thành.

“Những trường hợp nuốt phải dị vật sắc nhọn như cây tăm, xương cá… nếu không được phát hiện kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng. Bệnh nhân có nguy cơ tử vong do các tổn thương bên trong bị hoại tử", bác sĩ Tuấn thông tin trên Zing cho biết.

Trước sự gia tăng của các ca thủng ruột do nuốt dị vật, bác sĩ khuyến cáo tình huống này có thể xảy ra ở mọi độ tuổi. Vì vậy, người dân nên thận trọng trong ăn uống, nhất là khi uống thuốc và tuyệt đối không được uống cả vỏ thuốc dù đã cắt nhỏ.

Nếu lỡ nuốt phải dị vật, người dân cần tới ngay các cơ sở y tế khám để được chẩn đoán đúng và nội soi gắp dị vật ra, tránh các cuộc mổ lớn, gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

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