Tiểu đường thai kỳ nên ăn hoa quả gì tốt cho mẹ và sự phát triển của bé?

Do đó, các mẹ hãy cân nhắc thật kỹ về các thực phẩm dung nạp hàng ngày. Đặc biệt, cần tìm hiểu sâu về tiểu đường thai kỳ nên ăn hoa quả gì. Bởi trái cây là nguồn bổ sung vitamin tuyệt vời giúp mẹ bầu kiểm soát lượng đường trong cơ thể hiệu quả. Đồng thời cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn.

Phần lớn, những chị em thừa cân, béo phì hoặc có bất thường về dung nạp glucose thì dễ mắc tiểu đường thai kỳ . Không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người mẹ mà tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hại đến sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, những sản phụ mắc phải tình trạng này cần tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Đồng thời kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý để có thể kiểm soát đường huyết và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho thai nhi phát triển.

Chính vì vậy, muốn cải thiện lượng đường huyết mà vẫn cung cấp được vitamin và khoáng chất khá cao thì trái cây là món không thể thiếu đối với mẹ bầu. Nguồn vitamin và khoáng chất phong phú nổi bật nhất của trái cây chính là hàm lượng vitamin C. Cộng với hàm lượng chất béo thấp, nhiều nước và chất xơ giúp hoạt động tiêu hóa diễn ra nhịp nhàng hơn. Nhờ đó có thể kiểm soát lượng đường, hạn chế sự hấp thu đường vào máu, kiểm soát bệnh tình.

Trái cây là nguồn thực phẩm cung cấp đa dạng chất dinh dưỡng cho cơ thể như chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa… Những chất này có lợi cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Hơn nữa, trái cây cũng chứa hàm lượng nước lớn, chiếm từ 75-95%. Đây là nguồn bổ sung lượng nước tự nhiên, giàu dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Ăn trái cây bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể

Khi bị tiểu đường thai kỳ mẹ bầu có thể ăn tất cả các loại trái cây nhưng với một lượng nhất định. Việc ăn trái cây cũng tùy thuộc vào mức độ bệnh và sức khỏe của thai phụ. Tuy nhiên, bạn vẫn nên ưu tiên lựa chọn các loại trái cây có chỉ số đường thấp như táo, cam, dâu tây, chanh và mận… thì sẽ tốt hơn.

Còn một số loại trái cây như nho, xoài, chuối, mãng cầu, sầu riêng, mít, vải, nhãn… có lượng đường cao bạn cũng có thể ăn, nhưng hãy ăn với số lượng hạn chế (1 hoặc 2 lát). Do đó, bạn không cần quan tâm đến việc tiểu đường thai kỳ không nên ăn hoa quả gì? Thay vào đó, hãy quan tâm đến số lượng ăn sao cho phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Bởi đây mới chính là bí quyết giúp bạn ổn định lượng đường huyết để có thời kỳ mang thai khỏe mạnh.

Theo đó, bạn nên ăn các loại trái cây sau đây:

Táo

Thành phần dinh dưỡng của táo chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa. Một quả táo trung bình chứa 95 calo, 25 gram carbs và 14% vitamin C. Đây là những dưỡng chất vô cùng cần thiết cho bà bầu mang thai, đặc biệt là những bà bầu bị tiểu đường thai kỳ.

Hơn thế nữa, carbs ảnh hưởng nhiều nhất đến lượng đường trong máu. Mà một quả táo trung bình 25 gram carbs, 4,4 gram chất xơ. Chất xơ có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu carbs, ngăn cản lượng đường trong máu tăng lên đột biến.

Táo giàu chất xơ, lượng đường thấp tốt cho sức khỏe của bà bầu

Cũng đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh được, chất xơ có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường tuýp 2, kiểm soát lượng đường trong máu rất tốt. Do đó, ăn táo thường xuyên có thể làm giảm tình trạng kháng insulin. Chất xơ trong táo có thể giúp ổn định đường máu và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác cho mẹ bầu.

Cam, Bưởi

Cam và bưởi là những loại trái cây tốt cho bà bầu tiểu đường thai kỳ. Hai loại trái cây này chứa nhiều dưỡng chất tốt như vitamin A, canxi, axit folic… tốt cho sự phát triển xương, cơ, ổn định huyết áp, tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa các khuyết tật bẩm sinh đối với thai nhi. Đồng thời cũng giúp làm tăng tốc độ trao đổi chất, đốt cháy chất béo cho mẹ bầu đang bị bệnh đái tháo đường thừa cân, béo phì.

Cảm bưởi nhiều vitamin C tăng cường sức đề kháng cho bà bầu

Trong đó, vitamin C giúp tăng cường độ bền của thành mạch máu, hạn chế gây tăng huyết áp. Cam và bưởi cũng chứa lượng đường rất thấp nên vô cùng thích hợp cho các bữa phụ. Vì thế, mẹ bầu có thể uống nước cam tươi để giải khát cũng được.

Thanh long

Cứ 100 gam thanh long cung cấp 85-87g nước, 1,1g đạm; 11,2 g đường chung, nhiều vitamin và chất khoáng: vitamin A, vitamin C, vitaminPP, canxi, magiê, sắt… nhưng chỉ có 3,77gam đường đơn. Trong khi đó nhu cầu dinh dưỡng bình thường hằng ngày là 9-12gam đường đơn cho mỗi kg cân nặng. Chính vì vậy, thanh long là một trong những loại trái cây mà mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ nên ăn.

So với một số trái cây khác thì thanh long có nhiều chất khoáng hơn. Đặc biệt là thành phần chất xơ trong thanh long gồm loại tan được là pectin và không tan là cellulose rất tốt cho người béo phì. Do đó, loại trái này cực kỳ tốt cho những người mẹ bầu vừa bị thừa cân lại bị tiểu đường trong khi mang thai.

Thanh long dễ ăn, bổ sung đa dạng dưỡng chất cho cơ thể bà bầu

Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng hãy ăn thêm các loại trái cây như kiwi, chuối, ổi, dưa hấu… Những loại trái cây này cũng chứa rất nhiều dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, C, B1, B6, chất khoáng như kali, magie, canxi… có khả năng cải thiện độ nhạy cảm của insulin.

Cách ăn trái cây cho người tiểu đường thai kỳ

Bên cạnh việc tìm hiểu kỹ về tiểu đường thai kỳ ăn trái cây gì thì mẹ cũng cần chú ý đến cách ăn đúng cách. Luôn luôn ăn đa dạng các loại trái cây. Không nên chỉ ăn một loại. Nếu chỉ ăn một loại sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng. Cơ thể không được cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết.

Chính vì vậy, khi bị tiểu đường thai kỳ, mẹ bầu hãy ăn nhiều loại trái cây. Lợi ích của việc này chính là làm giảm nguy cơ béo phì hoặc bệnh tim. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo khi bị tiểu đường nên tránh ăn trái cây quá chín. Bởi lúc đó lượng đường trong trái cây lên cao nhất.

Bên cạnh đó, bạn cũng hãy hạn chế ăn trái cây đóng hộp, bởi chúng chứa chất bảo quản không tốt cho sức khỏe.

Mặc dù ăn trái cây rất tốt, nhưng nước ép trái cây lại không phải là thức uống lý tưởng cho người tiểu đường. Khi uống nước ép toàn bộ lượng đường tự nhiên trong trái cây được hấp thụ nhanh, nhưng cơ thể lại không được bổ sung chất xơ. Vì thế nước trái cây là một trong những nguyên nhân làm lượng đường trong máu tăng đột ngột.

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Bên cạnh ăn uống, mẹ bầu cũng hãy vận động để tốt cho sức khỏe

Ngoài ra, khi bị tiểu đường thai kỳ mẹ bầu cũng cần chú ý hơn về thời gian ăn trái cây. Theo đó, không nên ăn trái cây ngay sau bữa ăn trưa hoặc ăn tối vì có thể làm gia tăng lượng đường trong máu. Tốt nhất 2 giờ sau các bữa ăn mới nên dùng trái cây. Thời gian lý tưởng để ăn trái cây là giữa buổi sáng, khoảng 11 giờ sáng hoặc vào buổi tối lúc 5 giờ chiều, sẽ không làm đường huyết của người bệnh bị tăng đột ngột.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được tiểu đường thai kỳ nên ăn hoa quả gì. Ăn trái cây là cách hữu hiệu để mẹ bầu thỏa mãn cơn thèm ăn. Đồng thời bổ sung được dinh dưỡng cần thiết, nâng cao sức đề kháng, sức khỏe tổng thể và giúp em bé trong bụng có đủ dưỡng chất để phát triển tốt.