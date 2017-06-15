‘Tiên dược’ giúp nam giới ngừa ung thư tuyến tiền liệt

Sức khỏe 15/06/2017 18:59

Quả lựu, bí đỏ, cà chua, súp lơ xanh… là vài trong số những thực phẩm giúp nam giới ngăn ngừa bệnh ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả.

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất ở nam giới. Đây là bệnh ung thư ác tính. Bệnh phát triển âm thầm và hầu như không có dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Do đó, khiến người bệnh khó nhận biết để kịp thời điều trị. Dưới đây là một số mẹo giúp nam giới ngừa ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả.

Hạt bí đỏ

Hàm lượng dinh dưỡng có trong hạt bí đỏ có tác dụng lợi tiểu và điều trị các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt, bàng quang. Ngoài ra, loại hạt này cũng rất giàu kẽm, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giải độc cơ thể.

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Chế độ ăn uống lành lạnh, tập luyện khoa học sẽ giúp nam giới ngừa ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh có tác dụng ngừa ung thư tuyến tiền liệt nhờ hàm lượng carbohydrat và chất chống oxy hóa có trong nó. Đặc biệt, thực phẩm này cũng giúp ngăn ngừa sự biến đổi của các tế bào dẫn đến ung thư.

Nước ép lựu

Nước ép lựu rất giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Đặc biệt, nước ép lựu còn ngăn cản sự di chuyển của các tế bào ung thư, do đó làm chậm sự phát triển và di căn của bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt.

Cà rốt

Ăn cà rốt mỗi ngày có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt nhờ hàm lượng beta-carotene và thuộc tính chống oxy hóa của thực phẩm này.

Ngoài những thực phẩm trên thì cà phê, đậu nành, dâu tây, quả óc chó… cũng rất tốt cho tuyến tiền liệt. Nam giới nên thường xuyên bổ sung chúng vào thực đơn của mình mỗi ngày.

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Súp lơ xanh có tác dụng ngừa ung thư tuyến tiền liệt nhờ hàm lượng carbohydrat trong nó - Ảnh minh họa: Internet

Cách thức phòng ngừa

Nam giới nên có chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, mỡ động vật và đa dạng thực phẩm. Các chất chống oxy hóa và chất chống viêm trong một số thực phẩm như trà xanh, súp lơ, rau xanh, quả lựu… đều có tác dụng rất tốt, giúp nam giới ngừa ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng lycopene, sulfur và resveratrol có trong cà chua, tỏi và nho đỏ được xem là ‘thần dược’ giúp nam giới ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

Thường xuyên vận động cũng là giảm nguy cơ béo phì và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Việc quan hệ tình dục khoa học và đều đặn cũng giúp nam giới giảm nguy cơ mắc bệnh.

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Thường xuyên vận động cũng giúp nam giới ngừa ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cùng với những việc trên, quý ông nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế stress, căng thẳng. Ngoài ra, nam giới nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để biết được những thay đổi khác thường của cơ thể và kịp thời điều trị.

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