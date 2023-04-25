Thấy bụng to lên bất thường, nữ bệnh nhân tá hỏa khi phát hiện u nang 'khổng lồ' nặng 8kg

Sức khỏe 25/04/2023 17:09

Chị H. thấy bụng to lên nhanh bất thường, tuy nhiên vì không sắp xếp được thời gian và chủ quan nên 3 tháng sau mới đi khám bệnh.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục & Thời đại, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhân là chị Đặng T.H (47 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng 3 tháng gần đây thấy bụng to nhanh nhưng bận công việc và không thấy mệt mỏi gì nên chần chừ không đi khám.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bụng chướng to, hai phần phụ khó khám, không siêu âm được ổ bụng do có khối u choán hết. Hình ảnh chụp MRI cho thấy khối u nghi ngờ xuất phát từ buồng trứng đa thùy.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân và lấy ra một khối u nhầy buồng trứng chứa gần 8 lít dịch. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định theo dõi hậu phẫu.

U nang nhầy buồng trứng là một dạng u nang thực thể ở buồng trứng, u lành tính. Kích thước của khối u nang nhầy buồng trứng có thể từ dao động từ vài milimet đến vài chục centimet, nặng từ vài gam đến vài kilogram.

Thấy bụng to lên bất thường, nữ bệnh nhân tá hỏa khi phát hiện u nang 'khổng lồ' nặng 8kg - Ảnh 1
Khối u nhầy buồng trứng năng 8kg - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Dẫn tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, kích thước và cân nặng của khối u nang nhầy buồng trứng ở mỗi người khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng phát triển với khối lượng lớn sẽ gây ra những hệ lụy nguy hiểm cho phụ nữ mắc căn bệnh này.

U nang nhầy buồng trứng thường chiếm khoảng 20% các khối u xuất hiện ở buồng trứng. U nang nhầy buồng trứng có đặc điểm là khối u thường to, rất dễ dính vào các tổ chức xung quanh, u nhiều nang và hay tái phát. U nang nhầy buồng trứng thường thấy ở độ tuổi 40-60. Mặc dù có thể thấy phần lớn các u nhầy buồng trứng là lành tính (80%).

Tuy nhiên, những biến chứng của bệnh lý này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng như: u phát triển nhanh gây xoắn nang, vỡ nang, từ đó, gây ảnh hưởng đến các tạng (gây nhiễm trùng hoặc hoại tử buồng trứng), vỡ nang, chảy dịch vào ổ bụng, có thể dẫn tới bệnh giả nhầy phúc mạc.

Qua đó, Bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ nên thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần, phát hiện bệnh sớm sẽ được điều trị kịp thời.

Cảnh báo: Nguy cơ co giật do COVID-19 cao hơn 55% so với bệnh cúm

Cảnh báo: Nguy cơ co giật do COVID-19 cao hơn 55% so với bệnh cúm

Người lớn có nguy cơ cao nhất sau 21 ngày. Trẻ em có nguy cơ cao nhất sau 50 ngày nhiễm bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới hôm nay dấu hiệu u nang buồng trứng tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 58 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 59 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm