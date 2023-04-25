Chị H. thấy bụng to lên nhanh bất thường, tuy nhiên vì không sắp xếp được thời gian và chủ quan nên 3 tháng sau mới đi khám bệnh.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục & Thời đại, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhân là chị Đặng T.H (47 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng 3 tháng gần đây thấy bụng to nhanh nhưng bận công việc và không thấy mệt mỏi gì nên chần chừ không đi khám.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bụng chướng to, hai phần phụ khó khám, không siêu âm được ổ bụng do có khối u choán hết. Hình ảnh chụp MRI cho thấy khối u nghi ngờ xuất phát từ buồng trứng đa thùy.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân và lấy ra một khối u nhầy buồng trứng chứa gần 8 lít dịch. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định theo dõi hậu phẫu.

U nang nhầy buồng trứng là một dạng u nang thực thể ở buồng trứng, u lành tính. Kích thước của khối u nang nhầy buồng trứng có thể từ dao động từ vài milimet đến vài chục centimet, nặng từ vài gam đến vài kilogram.

Khối u nhầy buồng trứng năng 8kg - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Dẫn tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, kích thước và cân nặng của khối u nang nhầy buồng trứng ở mỗi người khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng phát triển với khối lượng lớn sẽ gây ra những hệ lụy nguy hiểm cho phụ nữ mắc căn bệnh này.

U nang nhầy buồng trứng thường chiếm khoảng 20% các khối u xuất hiện ở buồng trứng. U nang nhầy buồng trứng có đặc điểm là khối u thường to, rất dễ dính vào các tổ chức xung quanh, u nhiều nang và hay tái phát. U nang nhầy buồng trứng thường thấy ở độ tuổi 40-60. Mặc dù có thể thấy phần lớn các u nhầy buồng trứng là lành tính (80%).

Tuy nhiên, những biến chứng của bệnh lý này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng như: u phát triển nhanh gây xoắn nang, vỡ nang, từ đó, gây ảnh hưởng đến các tạng (gây nhiễm trùng hoặc hoại tử buồng trứng), vỡ nang, chảy dịch vào ổ bụng, có thể dẫn tới bệnh giả nhầy phúc mạc.

Qua đó, Bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ nên thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần, phát hiện bệnh sớm sẽ được điều trị kịp thời.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-bung-to-len-bat-thuong-nu-benh-nhan-ta-hoa-khi-phat-hien-u-nang-khong-lo-nang-8kg-576304.html