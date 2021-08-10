Máy lọc nước ion kiềm là thiết bị máy lọc nước hiện đại nhất hiện nay có khả năng tạo ra nguồn nước uống tinh khiết và chứa ion kiềm giàu hydrogen. Máy lọc nước ion kiềm sử dụng công nghệ điện giải hiện đại tách phân tử nước từ H2O thành H+ và OH-, đem lại nguồn nước sạch, giàu lượng vi khoáng, chống oxy hóa và có độ pH trên 7.0.

Nước ion kiềm được nghiên cứu và cho kết quả mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe được công nhận bởi bộ Y tế Nhật Bản. Hiện nay, máy lọc nước ion kiềm được sử dụng khá phổ biến và được khuyến khích sử dụng.

2. Cấu tạo của máy lọc nước ion kiềm

Cấu tạo cơ bản của các loại máy lọc nước ion kiềm

Để hiểu rõ hơn tại sao máy lọc nước ion kiềm lại có thể tạo ra nguồn nước tinh khiết tốt cho sức khỏe đến như vậy hãy xem cấu tạo máy lọc nước có gì đặc biệt

- Hệ thống lọc sơ cấp

Hệ thống lọc này sẽ bao gồm nhiều cấp lọc khác nhau giúp loại bỏ bụi bẩn, tạp chất, vi khuẩn,...có trong nước.

- Bộ điện cực

Bộ điện cực gồm nhiều tấm điện cực, là bộ phận quan trọng nhất của máy lọc ion kiềm, có chức năng điện phân phân tử nước. Những tấm điện cực này phần lớn được làm bằng titanium phủ lớp Platinum nhằm tăng hiệu suất điện phân.

- Bộ vi điều khiển

Bộ vi điều khiển sẽ bao gồm các chức năng hiện đại, cao cấp như: tự động sục rửa, thông báo các chế độ đang sử dụng, cảnh báo, thông báo,...

- Vòi nước

Vòi nước của máy lọc nước ion kiềm được thiết kế khác nhau tùy theo từng nhà sản xuất. Một số loại vòi nước thông dụng như: vòi gạt, vòi núm xoay, vòi cảm ứng,...

3. Tại sao nên lựa chọn máy lọc nước ion kiềm khi dịch bệnh bùng phát?

Những tác dụng tốt đẹp mà máy lọc nước ion kiềm mang đến cho sức khỏe

Dịch bệnh bùng phát là lúc mà chúng ta cần chú ý đến sức khỏe nhiều nhất. Chăm sóc sức khỏe mùa dịch nhằm đảm bảo gia định được cung cấp thực phẩm, nguồn nước an toàn và tốt nhất nhằm tăng cường sức đề kháng, loại bỏ các vi khuẩn virus gây hại. Máy lọc nước ion kiềm có thể sản xuất được những loại nước với độ pH khác nhau, không chỉ đáp ứng được các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe mà còn có khả năng sát khuẩn, khử khuẩn cực kỳ tốt, đặc biệt trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

- Máy lọc nước ion kiềm giúp chống oxy hóa hiệu quả

Sử dụng nước tinh khiết, nước ion kiềm mỗi ngày sẽ giúp người dùng trung hòa được lượng axit dư thừa trong cơ thể. Từ đó, tăng cường khả năng đề kháng, hấp thụ được dinh dưỡng tốt hơn. làm chậm quá trình lão hóa, thanh lọc độc tố. Ngoài ra, theo nghiên cứu đã được y học chứng nhận nước ion kiềm có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính.

- Giúp các chế biến các món ăn thơm ngon

Mùa dịch là lúc chúng ta cần cung cấp nguồn dinh dưỡng an toàn và đầy đủ nhất. Một trong những điều đặc biệt mà máy lọc nước ion kiềm mang lại là nguồn nước có các phân tử nước kích thước siêu nhỏ. Từ đó, giúp thực phẩm trở nên thơm ngon, đậm đà hơn. Gia đình bạn chắc chắn sẽ có những bữa ăn bổ dưỡng, cung cấp nguồn dinh dưỡng đa dạng hơn.

- Khử khuẩn, sát trùng, vệ sinh đồ đạc trong nhà

Máy lọc nước ion kiềm không chỉ tạo ra nguồn nước ion kiềm mà còn tạo ra nước axit có khả năng khử trùng, sát khuẩn mạnh mẽ. Nước axit có thể dùng để tẩy rửa, lau chùi nhà cửa, sát khuẩn vết thương. Nước axit từ máy lọc nước điện giải có thể thay thế các dung dịch sát khuẩn khác như cồn, oxy già,... Đây là một trong những lợi ích đặc biệt trong mùa dịch của máy lọc nước ion kiềm.

- Pha nước uống chuẩn vị

Ngoài sử dụng nước uống tinh khiết hàng ngày thì mùa dịch trong lúc thư giãn và làm tại nhà không thể bỏ qua các ly cafe và trà. Nước ion kiềm sẽ giúp người dùng có được nước trà, cafe đậm vị hơn.

- Làm sạch rau củ quả

Với các thực phẩm hiện nay trên thị trường chúng ta không thể biết được loại nào sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay không. Bởi vậy giải pháp sử dụng nước ion kiềm có độ pH từ 10.0-11.5 rất tốt để loại bỏ các hóa chất độc hại có trên bề mặt rau củ. Ngoài ra, nước ion kiềm còn giúp các loại thực phẩm xanh được tươi giòn hơn, bảo quản được lâu dài và an toàn cho sức khỏe hơn.

- Tăng hiệu quả sử dụng thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Đặc biệt khi dịch bệnh đang bùng phát, việc cung cấp các loại vitamin, dưỡng chất vào trong cơ thể là một điều rất tốt. Tuy nhiên, để thực phẩm chức năng phát huy tốt nhất hiệu quả của chúng, bạn nên sử dụng nước tinh khiết (pH=7). Bởi loại nước này sẽ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất.

Đó là tất cả những chức năng mà một chiếc máy lọc nước ion kiềm mang lại. Để đảm bảo cung cấp một lượng nước ion kiềm giàu khoáng chất cần thiết cho cơ thể, bạn nên sử dụng thiết bị máy lọc nước chính hãng, uy tín và đảm bảo.

Trên đây là toàn bộ nội dung tại sao nên chọn mua máy lọc nước ion kiềm khi dịch bệnh bùng phát. Hy vọng những thông tin của bài viết sẽ hữu ích cho bạn và gia đình. Hãy liên hệ với chúng tôi qua website https://vitamia.com.vn để được tư vấn mua hàng cũng như giải đáp những thắc mắc liên quan đến sản phẩm một cách nhanh chóng nhất.