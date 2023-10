Rau kinh giới có tác dụng gì - Thuốc quý trời ban cho con người 

Tuy nhiên, do thói quen dùng thuốc tây nhiều nên không mấy người quan tâm đến nên rau kinh giới có tác dụng gì và sử dụng cho hiệu quả. Trong khi đó, loại thảo dược này có tác dụng rất tốt và an toàn giúp ngăn ngừa rủi ro sức khỏe cho bà bầu, người mắc bệnh tiểu đường, rối loạn đông máu…

Bên cạnh đóng vai trò là món rau gia vị - Món không thể thiếu trong bữa ăn Việt Nam thì kinh giới còn chữa được nhiều loại bệnh rất hiệu quả. Trong Đông y, sử dụng loại rau này với mục đích làm thuốc. Vì thế, các thầy thuốc vô cùng chú ý đến thời gian thu hoạch. Kinh giới sẽ được thu hái vào mùa thu lúc hoa còn màu xanh hơi ngả tím. Hầu hết các bộ phận của cây rau kinh giới đều có thể làm thuốc. Sau khi thu hái xong sẽ được rửa sạch, phơi hoặc sấy khô để dùng dần.

Rau kinh giới là rau gia vị không thể thiếu trong món ăn Việt

Rau kinh giới theo Đông y là vị thuốc có tính ấm, vị cay và không độc. Nó được dùng để điều trị các chứng bệnh liên quan đến các kinh phế (phổi) và can (gan). Trị phong hàn, cảm mạo, phong nhiệt và phong cấm khấu, dị ứng, mụn nhọt, mề đay. Còn theo nghiên cứu của y học hiện đại, kinh giới là vị thuốc có khả năng điều hòa nhiệt độ, nhờ vào thành phần hóa học chính là tinh dầu thơm.

Tinh dầu của rau kinh giới là một loại tinh dầu đặc biệt chứa dồi dào các chất menthol racemic, d-menthol và một lượng nhỏ d-limonene. Những tinh chất này được ứng dụng chuyên sâu trong việc làm giảm đau, tiêu viêm, gây tê lạnh.

Bên cạnh đó, rau kinh giới còn chứa một lượng lớn chất xơ, vitamin C, protein. Cùng carbohydrate và một số loại khoáng chất như sắt, kali, magie, kẽm, photpho, canxi, natri… Nhờ vậy, rau kinh giới có thể làm tăng tuần hoàn biểu bì, hạ nhiệt cho cơ thể. Nhanh chóng rút ngắn thời gian đông máu và làm lành các vết thương ngoài da. Bên cạnh đó, loại rau này còn được dùng để điều trị một số căn một số căn bệnh nguy hiểm như:

Trị băng huyết, chân tay co rút, cấm khẩu

Là vị thuốc rất tốt, cần máu nhanh, hơn nữa lại lành tính nên thường được các thầy thuốc Đông y sử dụng để trị băng huyết cho phụ nữ sau sinh. Sau sinh tử cung thường co bóp và đẩy nhau thai ra ngoài. Những cơn co thắt này gây áp lực lên mạch máu để hạn chế chảy máu sau sinh. Nếu tử cung không co bóp đủ mạnh thì các mạch máu này sẽ chảy máu tự do, gây xuất huyết sau sinh, có thể tử vong nếu không cầm máu kịp thời.

Rau kinh giới trị băng huyết, cấm khẩu rất hiệu quả

Theo đó, thang thuốc để cầm máu cho phụ nữ sau sinh gồm có kim ngân hoa và lục nhất tán 40gr, 12gr bạc hà và 8gr toàn yết, thêm kinh giới, câu đằng, mẫu đơn bì, thuyền thoái, thiên trúc hoàng mỗi loại đủ 12gr. Những vị thuốc này đem nghiền thật mịn, vo thành viên nhỏ 2g. Cho sản phụ sau sinh uống 3 lần/ngày. Mỗi lần dùng từ 1 đến 2 viên. Đối với trường hợp co rút chân tay, cấm khẩu cũng sử dụng liều dùng tương tự.

Chữa dị ứng

Dùng rau kinh giới là một giải pháp tuyệt vời để chữa tình trạng nổi mề đay do dị ứng khi thời tiết lạnh. Trên da sẽ xuất hiện những sẩn phù bao vây quầng đỏ và gây cảm giác rất ngứa, với kích thước khoảng 1mm đến vài cm. Đây là dấu hiệu đặc trưng của dị ứng thời tiết. Phần lớn, cơ chế của hiện tượng này liên quan đến kháng thể IgE và những chất hóa học trung gian như histamin.

Lúc này bạn hãy lấy phần lá trên ngọn, tốt nhất là lấy những lá gần phần ngọn có hoa rồi đem rửa sạch, để ráo nước. Sau đó cho vào chảo sao nóng và se lại. Tiếp theo cho lá rau kinh giới còn nóng vào mảnh vải mỏng, sạch rồi chườm lên vùng da nổi mề đay. Sử dụng lá rau kinh giới trị mề đay liên tục, thực hiện 1-2 lần/ngày và chườm thường xuyên cho đến khi hết mẩn ngứa. Tinh dầu của lá kinh giới sẽ tiếp xúc trực tiếp với da và làm giảm nhanh các mẩn đỏ cũng như tình trạng ngứa rát trên da.

Người dân thường dùng rau kinh giới trị dị ứng do thời tiết

Chữa bệnh trĩ

Trĩ là bệnh phổ biến, khá nhiều người mắc phải. Đây không chỉ đơn thuần là bệnh của tĩnh mạch. Đây thực chất là căn bệnh của 1 hệ thống mạch máu từ tiểu động mạch, tĩnh mạch, thông nối động tĩnh mạch đến cơ trơn và mô liên kết. Gây ra rất nhiều phiền toái cho người bệnh trong cuộc sống hàng ngày.

Vì vậy, khi bệnh trĩ mới chớm thì bạn hãy dùng ngày thang thuốc gồm 12g kinh giới, 12g ngũ bội tử, 12g hoàng bá và 4g phèn phi. Đem tất cả các vị thuốc trên sắc lấy từ 300 đến 500 ml nước. Để nguội, dùng nước này ngâm và thấm lên hậu môn mỗi ngày. Kiên trì thực hiện bạn sẽ thấy trĩ không còn ra máu, đau rát hậu môn.

Ngoài ra, người dân còn dùng rau kinh giới chữa ho. Các chị em phụ nữ thì dùng rau kinh giới trị mụn và làm trắng da. Bởi kinh giới chứa hàm lượng tinh dầu lớn điều trị hiệu quả các bệnh về da. Đồng thời kích thích ra mồ hôi giúp lỗ chân lông khô thoáng. Nhờ vậy, bụi bẩn trên da được làm sạch, khiến da hết mụn, dần dần trắng sáng và mịn màng hơn.

Rau kinh giới còn gọi là gì?

Ở mỗi vùng miền, rau kinh giới sẽ có tên gọi khác nhau. Nó được gọi với rất nhiều cái tên như thử minh, táu sinh đơn, bài hương thảo, trân la kinh, tịnh giới, giả tô, kinh giới tuệ… Phần lớn, những cái tên này được lưu hành nội bộ trong một vùng nào đó, chỉ có người dân vùng đó mới biết. Vì vậy, để tiện cho việc tìm kiếm và mua dùng, bạn nên biết rõ điều này.

Các chị em sử dụng rau kinh giới để làm đẹp

Hơn nữa, bạn cần hiểu là, dùng rau kinh giới để chữa bệnh là bài thuốc tự nhiên, lành tính. Bởi vậy hiệu quả sẽ đến chậm nên phải kiên trì áp dụng. Bên cạnh việc điều trị thì chế độ ăn uống cũng vô cùng quan trọng. Do đó, khi dùng lá rau kinh giới điều trị bất kỳ bệnh gì, bạn cũng cần tăng cường bổ sung rau xanh và trái cây tươi để cung cấp dưỡng chất cũng như vitamin cần thiết cho cơ thể. Tránh ăn các thực phẩm dễ gây kích ứng như hải sản, đồ cay nóng, các chất kích thích.

Hy vọng qua đây đã giúp các bạn biết được rau kinh giới có tác dụng gì. Đây thực sự là một thực phẩm tốt, đồng thời là thần dược tốt cho sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày bạn hãy sử dụng thường xuyên để cơ thể luôn khỏe mạnh và dẻo dai nhé!