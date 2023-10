Theo mô tả về trường hợp này được công bố trên The New England Journal of Medicine (Tạp chí Y học New England), người đàn ông 72 tuổi giấu tên được cho là đã “chuẩn bị và ăn một bữa ăn có nấm hương”.

LiveScience đưa tin, người đàn ông thích ăn nấm này đã không nghĩ gì nhiều cho đến hai ngày sau, khi ông phát hiện "phát ban ngứa ngáy dọc lưng", đau đến mức khó ngủ.