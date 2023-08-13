Nóng: Số ca sốt rét bất ngờ gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu cấp thiết phòng chống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, thông tin của Cục Y tế dự phòng cho biết, theo báo cáo của hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Lai Châu ghi nhận 64 trường hợp mắc sốt rét tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2022, tập trung tại huyện Mường Tè; tại tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 81 trường hợp mắc sốt rét tăng 100% so với cùng kỳ năm 2022 (không ghi nhận mắc), tập trung tại huyện Khánh Vĩnh.

Cục Y tế dự phòng lưu ý các địa phương cần phun hóa chất diệt muỗi tồn lưu tại các hộ gia đình và những nơi có nguy cơ cao để phòng chống sốt rét - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VietNamNet, thêm vào đó, tổ chức truyền thông các biện pháp phòng chống sốt rét cho các đối tượng nguy cơ và người dân vùng sốt rét, thực hiện ngủ màn cả ở nhà và khi ngủ trong rừng, nương rẫy. Khi mắc sốt rét, sử dụng thuốc điều trị đầy đủ theo hướng dẫn. Cấp màn, võng có tẩm hóa chất diệt muỗi, kem xua muỗi; tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi cho người dân và phun hóa chất diệt muỗi tồn lưu tại các hộ gia đình và những nơi có nguy cơ cao.

Đảm bảo bố trí nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu cho hoạt động phòng chống sốt rét; hướng dẫn và chi trả kinh phí mua hóa chất, kinh phí về giám sát, trả công người đi phun hóa chất và tẩm màn, bồi dưỡng người tham gia chống dịch và các hoạt động phòng chống sốt rét khác.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Lai Châu và Khánh Hòa theo dõi sát diễn biến tình hình sốt rét và đánh giá kết quả triển khai các biện pháp phòng chống để có các biện pháp chỉ đạo các địa phương kịp thời. Cùng với đó, đẩy mạnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh khác trên địa bàn tỉnh.