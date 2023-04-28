Theo các chuyên gia sức khỏe , đây là một kinh nghiệm dân gian không đúng và phản khoa học, ảnh hưởng đến sự hồi phục sức khỏe của mẹ sau sinh. Khi không được tắm rửa sạch sẽ, vi khuẩn phát triển, tạo điều kiện cho nhiều mầm bệnh phát triển, thậm chí còn lây sang con theo đường bú.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, quan niệm dân gian ngày xưa, phụ nữ sinh con, mất máu, cơ thể yếu cần phải nằm than hơ lửa, kiêng tắm gội ít nhất 1 tháng thậm chí 3 tháng 10 ngày. Người xưa cho rằng, nếu tắm gội sớm thì cơ thể người phụ nữ sẽ nổi gân guốc và hay đau nhức cơ thể, thường xuyên ốm vặt.

Ngoài ra, sau sinh nếu không tắm rửa sạch sẽ, vi khuẩn gây khó chịu toàn thân và lan sang vết cắt tầng sinh môn, vết khâu ở bụng và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Mùa hè, cơ thể mẹ sẽ tiết ra nhiều mồ hôi khiến nhiều bã nhờn dính trên da, do vậy việc tắm hằng ngày giúp cơ thể mẹ luôn sạch sẽ, không bị nhiễm trùng và tinh thần được thư thái. Vào mùa đông, người mẹ không cần tắm thường xuyên, 2 ngày tắm 1 lần nhưng thay quần áo hàng ngày, đảm bảo cơ thể sạch sẽ.

Việc tắm bằng nước ấm giúp các mẹ xả stress, thư giãn, giảm tình trạng mất ngủ, vì vậy sau mỗi lần tắm cơ thể như được tái táo một lần, giúp sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, tắm nước ấm còn giúp lưu thông mạch máu, tốt cho cơ thể.

Tuy nhiên, việc tắm gội của các bà mẹ cũng phải hết sức thận trọng, vì nếu không tắm gội đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ. Đặc biệt sau khi sinh các mẹ thấy có những dấu hiệu bất thường cần đến bệnh viện hay cơ sở y tế uy tín để thăm khám và tư vấn sớm nhất.

Tắm bằng nước ấm giúp các mẹ xả stress, thư giãn, giảm tình trạng mất ngủ, lưu thông mạch máu - Ảnh minh họa: Internet

Việc tắm gội sau sinh cho mẹ phải được thực hiện đúng cách. Theo Báo Người Lao Động, phụ nữ mang thai, sau sinh không nên để bị lạnh đột ngột. Do đó, họ phải tắm trong phòng kín gió, dùng nước ấm và lau khô tóc, cơ thể, mặc quần áo đủ ấm trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Ở vùng lạnh, hãy điều chỉnh nhiệt độ phòng để luôn ấm áp.

Việc này nên duy trì ít nhất 1 tuần sau sinh, là giai đoạn bà mẹ còn yếu, mệt do sinh nở. Nếu tập thành thói quen luôn cũng tốt vì ngay cả người bình thường mà cứ để cơ thể lạnh đột ngột, gió lùa khi người ướt thì cũng giảm sức đề kháng, dễ cảm lạnh.

Tắm gội trước khi sinh cũng là điều cần thiết bởi chắc chắn sau sinh, sản phụ rất mệt, đau, 1-2 ngày đầu có thể chỉ đủ sức lau mình. Tắm gội trước khi sinh cũng phải bằng nước ấm bởi lạnh đột ngột có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển dạ. Sau sinh, 1-2 ngày đầu chưa tắm nổi thì có thể lau mình, nhất là lau sạch vùng ngực vì sản phụ cần sạch sẽ khi cho con bú, bế con da kề da để tránh vi khuẩn từ người mình ảnh hưởng đến con.