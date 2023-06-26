Người đàn ông 9 lần xuất huyết dạ dày, nôn ra gần một lít máu do thói quen uống rượu mỗi ngày

Sức khỏe 26/06/2023 11:18

Trước khi nhập viện, bệnh nhân nôn ra máu nhiều, khoảng 1 lít máu tươi và máu cục, đại tiện phân đen.

Theo thông tin từ chuyên trang Gia đình & Xã hội, ngày 26/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa qua, đơn vị này đã cấp cứu thành công ca bệnh bị xuất huyết tiêu hóa nặng do dùng nhiều bia rượu.

Cụ thể, người bệnh Nguyễn Chí H (63 tuổi, Hưng Hóa, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có tiền sử xuất huyết tiêu hóa 8 lần do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, xơ gan 4 năm.

Theo người thân bệnh nhân, ở nhà người này thường xuyên dùng rượu bia, mỗi ngày khoảng 500ml. Trước khi nhập viện, bệnh nhân nôn ra máu nhiều, khoảng 1 lít máu tươi và máu cục, đại tiện phân đen.

Người đàn ông 9 lần xuất huyết dạ dày, nôn ra gần một lít máu do thói quen uống rượu mỗi ngày - Ảnh 1
Máu đỏ chảy ra từ sonde dạ dày và xét nghiệm thiếu máu nặng của người bệnh xuất huyết tiêu hóa - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng da xanh niêm mạc rất nhợt, có tình trạng shock mất máu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, kết luận tình trạng xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản và chỉ định nội soi cấp cứu.

Sau khi có kết quả lâm sàng các bác sĩ đã xử trí đặt đường truyền lớn tĩnh mạch, thở oxy, truyền dịch thành dòng, truyền máu, đặt sonde dạ dày rửa dạ dày ra xấp xỉ 1,5 lít máu pha loãng; hộ tống nội soi cấp cứu, kết quả nội soi giãn vỡ tĩnh mạch thực quản được các bác sĩ xử trí thắt vòng cao su, cầm máu thành công cho bệnh nhân, giảm áp tĩnh mạch cửa, bổ gan, vitamin.

Sau xử trí người bệnh đã cầm được máu và lâm sàng ổn định, được điều trị nội khoa theo phác đồ.

Dẫn tin từ chuyên trang Pháp luật & Xã hội, ThS.BS Lê Thị Hồng Nhung, Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Tiêu hóa, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, khoa thường xuyên tiếp nhận người bệnh xuất huyết tiêu hóa, chỉ tính riêng trong 2 tuần trở lại đây, Khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa đã tiếp nhận 12 người bệnh xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng, do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, do rách thực quản… tất cả các trường hợp đều liên quan tới yếu tố rượu bia trong thời gian dài, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng nguy kịch.

Theo BS, thời điểm ngày hè nắng nóng người dân sử dụng bia, rượu nhiều, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do bệnh cảnh này gia tăng đột biến so với ngày thường. Nguyên nhân do người dân sử dụng nhiều rượu, bia dẫn đến biến chứng xuất huyết tiêu hóa. Những dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa có thể nhận biết như đau thượng vị dữ dội, nôn máu, đi ngoài phân đen hoặc đỏ, hoa mắt, chóng mặt… Xuất huyết tiêu hóa nặng gây sốc, lơ mơ, lạnh các đầu chi, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt, suy tạng toàn thân, thậm chí tử vong.

Bên cạnh đó để hệ tiêu hóa lành mạnh, cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn đúng giờ, đủ ba bữa chính một ngày, tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, rau củ quả tươi. Không thức khuya, cân bằng thời gian lao động và nghỉ ngơi, đồng thời rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức đề kháng.

Kịp thời cứu sống nam du khách người Hàn Quốc bị xuất huyết não sau cơn đau đầu dữ dội

Kịp thời cứu sống nam du khách người Hàn Quốc bị xuất huyết não sau cơn đau đầu dữ dội

Chiều 3/6, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) cho biết, đã áp dụng thành công kỹ thuật đặt vòng xoắn kim loại, kịp thời cứu sống bệnh nhân người Hàn Quốc bị vỡ túi phình mạch máu não.

Xem thêm
Từ khóa:   xuất huyết dạ dày do uống rượu nôn ra gần 1 lít máu 9 lần xuất huyết dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 27 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm