Cụ thể, người bệnh Nguyễn Chí H (63 tuổi, Hưng Hóa, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có tiền sử xuất huyết tiêu hóa 8 lần do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, xơ gan 4 năm.

Theo thông tin từ chuyên trang Gia đình & Xã hội, ngày 26/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa qua, đơn vị này đã cấp cứu thành công ca bệnh bị xuất huyết tiêu hóa nặng do dùng nhiều bia rượu.

Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng da xanh niêm mạc rất nhợt, có tình trạng shock mất máu.

Theo người thân bệnh nhân, ở nhà người này thường xuyên dùng rượu bia, mỗi ngày khoảng 500ml. Trước khi nhập viện, bệnh nhân nôn ra máu nhiều, khoảng 1 lít máu tươi và máu cục, đại tiện phân đen.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, kết luận tình trạng xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản và chỉ định nội soi cấp cứu.

Sau khi có kết quả lâm sàng các bác sĩ đã xử trí đặt đường truyền lớn tĩnh mạch, thở oxy, truyền dịch thành dòng, truyền máu, đặt sonde dạ dày rửa dạ dày ra xấp xỉ 1,5 lít máu pha loãng; hộ tống nội soi cấp cứu, kết quả nội soi giãn vỡ tĩnh mạch thực quản được các bác sĩ xử trí thắt vòng cao su, cầm máu thành công cho bệnh nhân, giảm áp tĩnh mạch cửa, bổ gan, vitamin.

Sau xử trí người bệnh đã cầm được máu và lâm sàng ổn định, được điều trị nội khoa theo phác đồ.

Dẫn tin từ chuyên trang Pháp luật & Xã hội, ThS.BS Lê Thị Hồng Nhung, Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Tiêu hóa, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, khoa thường xuyên tiếp nhận người bệnh xuất huyết tiêu hóa, chỉ tính riêng trong 2 tuần trở lại đây, Khoa Nội hô hấp – Tiêu hóa đã tiếp nhận 12 người bệnh xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng, do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, do rách thực quản… tất cả các trường hợp đều liên quan tới yếu tố rượu bia trong thời gian dài, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng nguy kịch.

Theo BS, thời điểm ngày hè nắng nóng người dân sử dụng bia, rượu nhiều, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do bệnh cảnh này gia tăng đột biến so với ngày thường. Nguyên nhân do người dân sử dụng nhiều rượu, bia dẫn đến biến chứng xuất huyết tiêu hóa. Những dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa có thể nhận biết như đau thượng vị dữ dội, nôn máu, đi ngoài phân đen hoặc đỏ, hoa mắt, chóng mặt… Xuất huyết tiêu hóa nặng gây sốc, lơ mơ, lạnh các đầu chi, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt, suy tạng toàn thân, thậm chí tử vong.

Bên cạnh đó để hệ tiêu hóa lành mạnh, cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn đúng giờ, đủ ba bữa chính một ngày, tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, rau củ quả tươi. Không thức khuya, cân bằng thời gian lao động và nghỉ ngơi, đồng thời rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức đề kháng.