Ngậm đồng xu chơi, bé gái 10 tuổi vô tình nuốt luôn vào thực quản

Bé gái 10 tuổi ở tỉnh Quảng Nam ngậm đồng xu vào miệng chơi và vô tình nuốt phải. Gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nuốt nghẹn, đau tức ngực, khó thở.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng 2/6, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam), cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật nội soi gắp thành công dị vật là một đồng xu trong thực quản cháu T.B.Q (10 tuổi, ở thôn Trà Lý, xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành, Quảng Nam).

Theo bác sĩ Tiên, sau khi phẫu thuật gắp thành công đồng xu ra, hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định và đã cho xuất viện về nhà trong sáng cùng ngày.

Qua thăm khám và chụp X-quang ngực, các bác sĩ phát hiện dị vật là một đồng xu ở vùng ngực đoạn D1-D2. Bệnh nhân sau đó được làm các xét nghiệm cấp cứu và chuyển vào khoa Gây mê - Phẫu thuật. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cùng ê kíp đã phẫu thuật nội soi, gắp thành công dị là 1 đồng xu ra ngoài an toàn.

Đồng xu được lấy từ thực quản bé gái - Ảnh: Báo Dân Trí

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, theo người nhà bệnh nhi, tối 1/6, cháu T.B.Q. ngậm đồng xu vào miệng chơi và vô tình nuốt phải. Gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nuốt nghẹn, đau tức ngực, khó thở.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ ngậm đồ chơi trong miệng, nếu vô tình nuốt vào sẽ trở thành dị vật đường ăn, đường thở. Trường hợp không xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

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