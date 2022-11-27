Muốn tốt cho dạ dày và gan, khi ngủ đừng dại nằm nghiêng theo tư thế phổ biến này

1. Nó có thể làm cho tình trạng trào ngược axit của bạn trở nên tồi tệ hơn

Nếu bạn đang cố gắng loại bỏ cảm giác đau nhức khó chịu của chứng ợ chua, thì thực hiện một số thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như mặc quần áo rộng rãi và chọn các bài tập ít tác động có thể giúp bạn giảm bớt các triệu chứng.

Nhưng nếu bạn luôn nằm nghiêng về bên phải khi ngủ, điều đó có thể đang phá hoại mọi nỗ lực của bạn, vì nó có thể làm cho tình trạng hiện tại trở nên tồi tệ hơn. Một việc đơn giản như lật người sang bên trái có thể giúp bạn làm dịu cảm giác nóng rát ở ngực.

2. Nó có thể ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu của bạn

Ngoài việc có lợi cho tiêu hóa, ngủ nghiêng bên trái có thể giúp tim bơm máu hiệu quả hơn. Trong khi ngủ nghiêng về bên phải khiến áp lực của cơ thể dồn lên các mạch máu, thì ngủ nghiêng về bên trái có khả năng làm tăng lưu lượng máu.

Lưu thông thích hợp là chìa khóa để duy trì sức khỏe và phúc lợi tổng thể của bạn, đồng thời cũng có thể ngăn ngừa giãn tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch.

3. Tư thế ngủ này không phải là tốt nhất khi mang thai

Khi bụng của bạn lớn hơn, việc có được một giấc ngủ ngon ngày càng trở nên khó khăn hơn. Khi bạn ngủ nghiêng về bên phải, nó có thể hạn chế lưu lượng máu đến tim và em bé của bạn. Vì em bé đã đẩy một số cơ quan của bạn lên trên, nên cảm giác khó chịu này có thể khiến bạn không thể ngủ đủ giấc.

4. Nó có thể làm tổn thương gan của bạn

Bởi vì gan nằm ở phía bên phải của cơ thể nên ngủ nghiêng sẽ gây nhiều áp lực lên cơ quan thiết yếu này và cuối cùng có thể dẫn đến tắc nghẽn gan. Để tránh điều này, cố gắng không ngủ nghiêng về bên phải một cách thường xuyên.

Theo Brightside