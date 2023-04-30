Mùa hè ăn rau dền cực tốt nhưng tuyệt đối không ăn theo kiểu này sẽ gây hại sức khỏe

Sức khỏe 30/04/2023 07:50

Rau dền rất tốt cho cơ thể, ăn rau dề vào mùa hè giúp cơ thể giảu nhiệt nhanh chóng tuy nhiên nên loại bỏ ngay cách ăn này để tránh gây hại sức khỏe.

Rau dền có nhiều chất dinh dưỡng, gồm các loại protit, lipit, gluxit, nhiều vitamin và chất khoáng. Hàm lượng chất sắt, canxi cao nhất trong các loại rau tươi, đây là loại rau quen thuộc của mọi nhà, dễ ăn, dễ làm. 

Những dưỡng chất có trong rau dền giúp cơ thể hạn chế được cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Ngoài ra loại rau này còn giúp ngăn chặn được huyết áp cao và hạn chế mắc các bệnh ung thư nguy hiểm. 

Mùa hè ăn rau dền cực tốt nhưng tuyệt đối không ăn theo kiểu này sẽ gây hại sức khỏe - Ảnh 1
Rau dền bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Dù tốt đến thế nhưng rau dền cũng có những ''quy tắc'' riêng cần được áp dụng nếu không sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe

Các chuyên gia khuyên không nên ăn quá nhiều rau dền mỗi bữa dù đây là loại rau có nhiều công dụng chữa bệnh, không độc nhưng không phải ai ăn nhiều cũng tốt. Nguyên nhân, rau dền có tính hàn, thanh nhiệt, người đang bị tiêu chảy tốt nhất không nên dùng. Thậm chí phụ nữ có thai cũng được khuyến cáo không nên ăn rau dền để an toàn cho sức khỏe của cả mẹ và con.

Tiếp theo là không kết hợp ăn rau dền cùng tiết canh hay quả lê, việc kết hợp cùng tiết canh vì sẽ gây tiêu chảy, không ăn chung với thịt ba ba vì rất dễ sinh độc tính, gây nên ngộ độc thực phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu ăn không hết, bạn cũng đừng tiếc mà để qua đêm hay hâm nóng rau dền lại nhiều lần để ăn. Các loại canh rau để qua đêm sẽ sản sinh hàm lượng nitrat khá nhiều, nếu nấu xong để quá lâu, vi khuẩn bị phân hủy, lượng nitrat sẽ tạo thành nitrite – chất gây ung thư.

Mùa hè ăn rau dền cực tốt nhưng tuyệt đối không ăn theo kiểu này sẽ gây hại sức khỏe - Ảnh 2
Rau dền và những cách ăn không nên - Ảnh minh họa: Internet
 

Nếu muốn giải nhiệt mùa hè bằng những loại rau tốt sức khỏe nhiều gia đình có thể tìm đến các loại rau ''quốc dân'' như: bầu, bí đao, mướp, khổ qua (mướp đắng), rau diếp, mùng tơi, rau ngót rau má,... các loại rau trên rất thích hợp để cân bằng nhiệt độ và tốt cho sức khỏe cơ thể người lớn lẫn trẻ nhỏ. 

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