Mẹo hay giúp ngăn ngừa ung thư tái phát, kiêm trì thực hiện mỗi ngày để cải thiện bệnh và kéo dài tuổi thọ

Sức khỏe 29/03/2022 05:38

Sau khi trị khỏi ung thư, bạn nên chăm sóc sức khỏe kỹ càng bằng những thói quen tốt như tập thể dục thường xuyên, vận động nhẹ nhàng,.... Chỉ cần 30 phút mỗi ngày bạn có thể giảm tỷ lệ tử vong đến 65%.

Một nghiên cứu cho thấy những người hồi phục sau khi mắc căn bệnh ung thư nếu ngồi trong thời gian dài và thiếu hoạt động thể chất có nguy cơ tử vong cao hơn. Ngồi làm việc hơn 8 tiếng làm tăng nguy cơ tử vong gấp 5 lần, ngược lại, những người có hoạt động thể dục thể thao lại có nguy cở tử vong thấp hơn 65%.

Mẹo hay giúp ngăn ngừa ung thư tái phát, kiêm trì thực hiện mỗi ngày để cải thiện bệnh và kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1

Một nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Lin Yang thuộc Dịch vụ Y tế Alberta ở Calgary, Canada đã nghiên cứu lượng thời gian hoạt động đi đứng và ngồi mỗi tuần của 1.535 người sống sót sau điều trị ung thư ở độ tuổi trung bình là 65,1 tuổi và đưa ra phân tích sự tái phát ung thư, nguy cơ tử vong, tầm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét mức độ hoạt động của những người tham gia và thời gian vận động trong tuần. 56% những người tham gia hiếm khi hoạt động thể chất và 16% vận động ít hơn 150 phút mỗi tuần. 28% còn lại có vận động thể chất ít nhất 150 phút mỗi tuần. Đối với tỷ lệ người thực hiện hoạt động ngồi, 30% tổng số người ngồi từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và 25% người ngồi từ 8 giờ trở lên. 45% còn lại ngồi dưới 6 giờ. Trong suốt thời gian nghiên cứu kéo dài 9 năm, 293 người trong số những người tham gia đã tử vong. Trong đó, 114 người mất vì ung thư, 41 người mất vì bệnh tim và 138 là do các nguyên nhân khác.

Nghiên cứu cho thấy những người sống sót sau điều trị ung thư có tham gia các hoạt động thể chất, tỷ lệ tử vong thấp hơn 65% so với những người không hoạt động, ngay cả khi đã tính đến các nguyên nhân tử vong khác nhau. Những người khỏi ung thư ngồi hơn 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao gấp đôi. Ngay cả những người ít hoạt động thể chất cũng có nguy cơ tử vong do các nguyên nhân khác hoặc do ung thư tái phát cao gấp 5 lần.

Mẹo hay giúp ngăn ngừa ung thư tái phát, kiêm trì thực hiện mỗi ngày để cải thiện bệnh và kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2

Để hạn chế nguy cơ tử vong sau điều trị ung thư, chuyên gia khuyến khích những người điều trị khỏi bệnh trước tiên nên xác định cường độ hoạt động thể chất phù hợp và bắt đầu tập luyện thể dục. Hãy thực hiện các hoạt động đơn giản như đi dạo, đứng lên khỏi ghế và tập thể luyện không cần dụng cụ hỗ trợ. Nếu có thể, hàng ngày nên tập thể dục ở mức độ vừa phải (như đi bộ, đạp xe, yoga, chơi gôn, dọn dẹp nhà cửa,...) ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 lần một tuần.

Ngoài ra, cần tránh khuân vác các vật nặng hoặc tham gia các hoạt động thể thao quá mạnh có thể gây chấn thương. Đặc biệt, khi thực hiện các bài tập thể dục trong trường hợp khớp bị yếu, phù nề thì nên tiến hành tập sau khi đã tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên khoa, vì có thể gây nguy hiểm cho tính mạng dù đã hồi phục hoàn toàn.

Theo Naver

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Từ khóa:   sức khỏe Phòng chống ung thư mẹo hay

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