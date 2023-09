Một nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Lin Yang thuộc Dịch vụ Y tế Alberta ở Calgary, Canada đã nghiên cứu lượng thời gian hoạt động đi đứng và ngồi mỗi tuần của 1.535 người sống sót sau điều trị ung thư ở độ tuổi trung bình là 65,1 tuổi và đưa ra phân tích sự tái phát ung thư, nguy cơ tử vong, tầm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét mức độ hoạt động của những người tham gia và thời gian vận động trong tuần. 56% những người tham gia hiếm khi hoạt động thể chất và 16% vận động ít hơn 150 phút mỗi tuần. 28% còn lại có vận động thể chất ít nhất 150 phút mỗi tuần. Đối với tỷ lệ người thực hiện hoạt động ngồi, 30% tổng số người ngồi từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và 25% người ngồi từ 8 giờ trở lên. 45% còn lại ngồi dưới 6 giờ. Trong suốt thời gian nghiên cứu kéo dài 9 năm, 293 người trong số những người tham gia đã tử vong. Trong đó, 114 người mất vì ung thư, 41 người mất vì bệnh tim và 138 là do các nguyên nhân khác.

Nghiên cứu cho thấy những người sống sót sau điều trị ung thư có tham gia các hoạt động thể chất, tỷ lệ tử vong thấp hơn 65% so với những người không hoạt động, ngay cả khi đã tính đến các nguyên nhân tử vong khác nhau. Những người khỏi ung thư ngồi hơn 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao gấp đôi. Ngay cả những người ít hoạt động thể chất cũng có nguy cơ tử vong do các nguyên nhân khác hoặc do ung thư tái phát cao gấp 5 lần.