Lộ diện công ty sản xuất thuốc giải botulinum: Có địa chỉ tại Canada, được hình thành từ công ty dược phẩm của Mỹ

Sức khỏe 25/05/2023 19:30

Thông tin từ bao bì cho thấy, thuốc giải botulinum giá 8.000 USD vừa về Việt Nam được sản xuất bởi Emergent BioSolutions Canada Inc. có địa chỉ tại Manitoba, Canada.

Theo thông tin từ báo Người lao động, vào tối 24/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết 6 lọ thuốc BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent) được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ khẩn cấp đã về đến TP.HCM để cứu 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Số thuốc này được gửi từ kho của WHO tại Thụy Sĩ đã về đến TP.HCM tối 24/5.

Trước đó, chiều 23/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có buổi làm việc trực tiếp với văn phòng WHO tại Hà Nội và đề nghị WHO hết sức hỗ trợ thuốc điều trị ngộ độc botulinum cho Việt Nam.

Ngay sau đó, WHO đã quyết định viện trợ khẩn cấp thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent cho các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum đang được điều trị tại các bệnh viện ở TP.HCM.

Lộ diện công ty sản xuất thuốc giải botulinum: Có địa chỉ tại Canada, được hình thành từ công ty dược phẩm của Mỹ - Ảnh 1
Thuốc giải độc botulinum là loại thuốc hiếm có giá khoảng 8.000 USD/lọ - Ảnh: Báo Người lao động

Dẫn tin từ báo Dân trí, thông tin từ bao bì cho thấy, thuốc giải này được sản xuất bởi Emergent BioSolutions Canada Inc. có địa chỉ tại Manitoba, Canada.

Theo Bloomberg, Emergent Biosolutions Canada Inc. được thành lập vào năm 2017. Lĩnh vực kinh doanh của công ty là phân phối bán buôn thuốc theo toa, thuốc độc quyền và đồ vệ sinh cá nhân. Công ty được hình thành trên cơ sở công ty dược phẩm Emergent Biosolutions Inc. của Mỹ mua lại hãng Cangene của Canada.

Emergent BioSolutions Inc. là một công ty dược phẩm sinh học chuyên biệt đa quốc gia có trụ sở tại Gaithersburg, Maryland, Mỹ. Doanh nghiệp này chuyên nghiên cứu, phát triển vaccine và phương pháp điều trị bằng kháng thể cho các bệnh truyền nhiễm và cung cấp các thiết bị y tế cho mục đích phòng vệ sinh học.

Lộ diện công ty sản xuất thuốc giải botulinum: Có địa chỉ tại Canada, được hình thành từ công ty dược phẩm của Mỹ - Ảnh 2
Thuốc giải 8.000 USD được bảo quản kỹ lưỡng trong nhiệt độ âm sâu - Ảnh: Báo Dân trí

Trong số các sản phẩm của công ty có BioThrax (Anthrax Vaccine Adsorbed) là vaccine bệnh than duy nhất được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép và Narcan (naloxone) để điều trị khẩn cấp quá liều opioid. Công ty cũng sản xuất dược phẩm cho các bệnh truyền nhiễm như dịch tả và thương hàn.

Trong đại dịch Covid-19, công ty dược phẩm trên cũng sản xuất vaccine Johnson & Johnson và AstraZeneca/Oxford tại một trong các nhà máy của mình. Tuy nhiên theo The New York Times, gần 400 triệu liều vaccine coronavirus do Emergent sản xuất đã phải bị tiêu hủy "do kiểm soát chất lượng kém".

 

Lộ diện công ty sản xuất thuốc giải botulinum: Có địa chỉ tại Canada, được hình thành từ công ty dược phẩm của Mỹ - Ảnh 3
Tỷ suất lợi nhuận của Emergent BioSolutions Inc. giảm dần từ năm 2020 - Ảnh: Báo Dân trí

Công ty được Fuad El-Hibri thành lập vào năm 1998, dưới tên BioPort, trước đây hoạt động thuộc Viện sản phẩm sinh học Michigan và được tư nhân hóa thành Emergent BioSolutions Inc. vào năm 2004. Vào thời điểm đó, BioPort mua cơ sở và quyền sản xuất vắc-xin bệnh than cho quân đội Mỹ. 

Năm 2000, hoạt động với tên gọi Bioport, công ty là đối tượng các phiên điều trần của Quốc hội Mỹ. Sau vụ tấn công bệnh than năm 2001 khiến 5 người Mỹ thiệt mạng và 17 người khác bị ốm, Bioport bắt đầu cung cấp vắc-xin bệnh than cho các cơ quan phòng vệ sinh học. Emergent trở thành công ty đại chúng vào năm 2006. Cổ phiếu được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán EBS.

Báo cáo thường niên năm 2022 của doanh nghiệp cho thấy tổng doanh thu đạt 1.120,9 tỷ USD (khoảng 26.292 tỷ đồng), giảm 37% so với cùng kỳ năm 2021. Năm vừa qua công ty này lỗ tới 223,8 triệu USD (khoảng 5.253 tỷ đồng ) so với mức lãi 230,9 triệu USD (5.420 tỷ đồng) của năm 2021.

Với kết quả kinh doanh lao dốc, tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu của công ty dược này cũng giảm mạnh trong năm 2022 khi so sánh với chỉ số S&P 500 cũng như rổ chỉ số các nhóm công ty ngành dược phẩm, sinh học.

Công ty này cho biết BAT là thuốc giải độc huyết tương ngựa duy nhất được FDA và Bộ Y tế Canada để điều trị ngộ độc có triệu chứng cho 7 loại độc tố botulinum.

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