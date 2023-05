Lộ diện công ty sản xuất thuốc giải botulinum: Có địa chỉ tại Canada, được hình thành từ công ty dược phẩm của Mỹ

Trước đó, chiều 23/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có buổi làm việc trực tiếp với văn phòng WHO tại Hà Nội và đề nghị WHO hết sức hỗ trợ thuốc điều trị ngộ độc botulinum cho Việt Nam.

Theo thông tin từ báo Người lao động, vào tối 24/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết 6 lọ thuốc BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent) được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ khẩn cấp đã về đến TP.HCM để cứu 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Số thuốc này được gửi từ kho của WHO tại Thụy Sĩ đã về đến TP.HCM tối 24/5.

Theo Bloomberg, Emergent Biosolutions Canada Inc. được thành lập vào năm 2017. Lĩnh vực kinh doanh của công ty là phân phối bán buôn thuốc theo toa, thuốc độc quyền và đồ vệ sinh cá nhân. Công ty được hình thành trên cơ sở công ty dược phẩm Emergent Biosolutions Inc. của Mỹ mua lại hãng Cangene của Canada.

Emergent BioSolutions Inc. là một công ty dược phẩm sinh học chuyên biệt đa quốc gia có trụ sở tại Gaithersburg, Maryland, Mỹ. Doanh nghiệp này chuyên nghiên cứu, phát triển vaccine và phương pháp điều trị bằng kháng thể cho các bệnh truyền nhiễm và cung cấp các thiết bị y tế cho mục đích phòng vệ sinh học.

Thuốc giải 8.000 USD được bảo quản kỹ lưỡng trong nhiệt độ âm sâu - Ảnh: Báo Dân trí

Trong số các sản phẩm của công ty có BioThrax (Anthrax Vaccine Adsorbed) là vaccine bệnh than duy nhất được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép và Narcan (naloxone) để điều trị khẩn cấp quá liều opioid. Công ty cũng sản xuất dược phẩm cho các bệnh truyền nhiễm như dịch tả và thương hàn.

Trong đại dịch Covid-19, công ty dược phẩm trên cũng sản xuất vaccine Johnson & Johnson và AstraZeneca/Oxford tại một trong các nhà máy của mình. Tuy nhiên theo The New York Times, gần 400 triệu liều vaccine coronavirus do Emergent sản xuất đã phải bị tiêu hủy "do kiểm soát chất lượng kém".

Tỷ suất lợi nhuận của Emergent BioSolutions Inc. giảm dần từ năm 2020 - Ảnh: Báo Dân trí