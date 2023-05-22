Theo đại diện Cục Quản lý Dược, hiện nguồn cung thuốc giải độc botulinum vẫn có, các bệnh viện đang liên hệ để đặt hàng.

Theo thông tin mới đây từ báo Người lao động, liên quan đến việc hết thuốc giải độc botulinum điều trị 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum ở TP.HCM, sáng 22/5, đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết thuốc giải độc tố botulinum là loại thuốc rất hiếm. Do mỗi năm cả nước chỉ có vài ca bệnh nên các bệnh viện thường không dự trù đủ.

Theo đại diện Cục Quản lý Dược, hiện nguồn cung thuốc giải độc botulinum vẫn có, các bệnh viện đang liên hệ để đặt hàng. "Chúng tôi đã liên hệ với nhà nhập khẩu là Công ty CPC1 và được biết Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao đổi với công ty về việc đặt hàng. Phía nhà nhập khẩu cũng đã liên hệ với nhà cung ứng phía nước ngoài để làm các thủ tục nhập khẩu" - Cục Quản lý Dược nói.

Thuốc giải độc botulinum là loại thuốc hiếm có giá khoảng 8.000 USD/lọ - Ảnh: Báo Người lao động

Bộ Y tế cũng đã liên hệ với Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ thuốc trong tình huống nếu Việt Nam không mua được thuốc giải độc botulium.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 20/5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đơn vị này cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) hội chẩn phát hiện thêm 3 ca nghi ngộ độc botulinum. Cả 3 bệnh nhân trên đều ở TP. Thủ Đức (TP.HCM), trong đó có 2 anh em ruột 18 tuổi và 26 tuổi, người còn lại là nam 45 tuổi.

Thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) giúp kháng độc tố của vi khuẩn Clostridium Botulinum - Ảnh: Báo Thanh niên

Khai thác bệnh sử, trước đó 2 anh em có ăn bánh mì chả lụa, người đàn ông ăn mắm để lâu ngày. Kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy bệnh nhân nhiễm độc botulinum nguồn gốc từ thức ăn. Tuy nhiên hiện thuốc giải độc BAT đã cạn kiệt nên phương án điều trị cho 3 bệnh nhân hiện nay chủ yếu là hỗ trợ gồm nuôi dưỡng và thở máy.

Hết thuốc giải độc, 3 bệnh nhân nhiễm độc do ăn chả lụa chỉ còn cách thở máy Chất độc của botulinum làm tổn thương hệ thần kinh dẫn tới liệt cơ. Bệnh nhân ngộ độc botulinum sẽ được dùng thuốc BAT để giải độc. Tuy nhiên hiện thuốc này ở Việt Nam đã cạn.

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