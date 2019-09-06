Lần đầu tiên tại Việt Nam điều trị thành công u lympho tế bào T/NK bằng thuốc miễn dịch

Tháng 5/2016, chị Nguyễn Thị N.A, (35 tuổi, Hà Nội) xuất hiện ngạt tắc mũi và khối u lớn vùng mặt phải, đã khám tại nhiều bệnh viện và được chẩn đoán U lympho tế bào T/NK type mũi tiến triển tại chỗ. Đây là thể ung thư ngoài hạch, có liên quan đến tình trạng nhiễm virus Epstein Barr (EBV) - một loại virus phổ biến thuộc họ Herpes, có liên quan đến nhiều loại ung thư như u lympho, ung thư vòm, ung thư họng miệng….

Do có tính chất xâm lấn, dễ phá huỷ các tổ chức lân cận và hoại tử u nên khối u lympho tế bào T/NK type mũi có thể lan tràn nhanh chóng đến các cơ quan ngoài hạch như phổi, gan, ống tiêu hoá và tuỷ xương.

Đây là bệnh lý hiếm gặp, khó điều trị, ít đáp ứng với các liệu pháp kinh điển như hóa trị, xạ trị, đồng thời còn nhanh tái phát, tiên lượng xấu. Do đó, dù đã điều trị bằng xạ trị kết hợp với hóa chất 4 chu kỳ tại Singapore song bệnh tiếp tục tiến triển.

Khi trở về nước và đến khám tại Bệnh viện Vinmec Times City, bệnh nhân đã trong tình trạng đau và phù nhiều vùng mặt, tổn thương u lan rộng, hoại tử, hôi thối..., ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống, sinh hoạt của bản thân và gia đình.

Tại Bệnh viện Vinmec, Ths.Bs Quách Thanh Dung (Trung tâm Ung bướu xạ trị) chẩn đoán bệnh nhân bị U lympho tế bào T/NK type mũi tiến triển, thất bại với điều trị hóa chất và xạ trị. Để xác định liệu pháp điều trị, chị N.A được làm xét nghiệm bộc lộ thụ thể PD-L1 và có kết quả dương tính cao (60%). Kết quả này cho thấy chị N.A có tiên lượng đáp ứng với liệu pháp miễn dịch.

Lý giải điều này bác sĩ Dung cho biết : "PD-L1 là thụ thể trên tế vào ung thư, PD-1 là thụ thể ở trên tế bào T miễn dịch của cơ thể. Khi bị bệnh, thụ thể PD-L1 sẽ gắn vào thụ thể PD-1 làm tế bào T không làm được nhiệm vụ nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Cơ chế của liệu pháp miễn dịch trong ung thư là sử dụng thuốc đánh vào mối liên kết này để giải phóng tế bào T thành hoạt động, nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư’".

Các bác sỹ đã quyết định điều trị khối u của chị Ngọc A. bằng thuốc ức chế tụ điểm miễn dịch Pembrolizumab (Keytruda). Chỉ sau vài chu kỳ điều trị, khối u tan hoàn toàn, người bệnh hết đau, dễ chịu hơn mà không hề có bất cứ tác dụng phụ nào.

Điều trị U lympho tế bào T/NK bằng thuốc miễn dịch Keytruda mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào

Làm chủ nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện đại

Pembrolizumab (Keytruda) là thuốc điều trị ung thư theo cơ chế miễn dịch, ra đời dựa trên thành tựu sau giải Nobel của nhà khoa học người Nhật Bản tìm ra tụ điểm PD-L1 năm 2018.

Chị Ngọc A. là một trong những bệnh nhân ung thư đầu tiên tại Việt Nam được điều trị với thuốc miễn dịch Pembrolizumab. Đây cũng là trường hợp u lympho tế bào T/NK ngoài hạch type mũi đầu tiên và duy nhất trên cả nước điều trị đáp ứng hoàn toàn. Sau 2 năm với 35 chu kỳ điều trị với thuốc miễn dịch Keytruda và được theo dõi sát sao, hiện chị N.A không có dấu hiệu tái phát - di căn. Trong tương lai, bệnh nhân tiếp tục được điều trị duy trì bằng thuốc miễn dịch này để đảm bảo hiệu quả chữa bệnh.

Trên thế giới, hiện mới chỉ có 1 nghiên cứu của được công bố trên Tạp chí huyết học Mỹ. Nghiên cứu thực hiện, trên 7 bệnh nhân u lympho tế bào T/NK ngoài hạch type mũi được điều trị bằng Pembrolizumab, trong đó có 2 bệnh nhân đạt đáp ứng hoàn toàn, 5 bệnh nhân đạt đáp ứng bán phần.

Thuốc miễn dịch Keytruda đã được Vinmec từ năm 2018 cho nhiều bệnh nhân ung thư phổi, ung thư da, hắc tố, đại tràng, dạ dày... với tỷ lệ đáp ứng (~60%), tương đương với các nước tiên tiến đã áp dụng phương pháp này trên thế giới. Liệu pháp thuốc miễn dịch Keytruda ít gây tác dụng phụ, đặc biệt nhiều bệnh nhân dù lớn tuổi vẫn dung nạp tốt.

Vinmec là một trong những bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình điều trị ung thư đa mô thức, bên cạnh các phương pháp truyền thống như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Các phương pháp hiện đại như liệu pháp thuốc miễn dịch, kết hợp các liệu pháp hỗ trợ tích cực như tăng cường hệ miễn dịch tự thân, nhiệt trị... cũng được Vinmec đưa vào điều trị giúp người bệnh ung thư nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống.