Lá sung là lá của cây sung, được trồng khắp nơi trên đất nước ta. Lá sung có hình trứng, mũi mác, mọc so le. Lúc còn non, lá sung có màu lục nhạt và có lông tơ. Khi già, lá có màu lục sẫm, nhìn rõ gân 2 bên. Trên lá sung thường xuất hiện các cục nhỏ, sần sùi người ta thường gọi là sung vú, sung cóc… Nguyên nhân là do có một số loài sâu sống ký sinh trên lá.

Thành phần lá sung có chứa rất nhiều chất xơ, giàu canxi và các chất chống oxy hóa, bên cạnh đó trong lá sung còn có hàm lượng vitamin A, B, C, K… rất tốt cho sức khỏe. Ngày nay, người ta không chỉ biết đến lá sung như một món rau sống trong các bữa ăn mà còn được sử dụng điều trị rất nhiều bệnh hiệu quả.