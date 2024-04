Kéo dài thời gian nghỉ phép mang lại những lợi ích khiến ai cũng phải kinh ngạc, từ ngăn ngừ kiệt sức đến thay đổi quan điểm

Tất nhiên, điều đó không hoàn toàn mới, nhưng sự biến động trong cuộc sống công việc do đại dịch gây ra khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu họ có thực sự muốn làm việc theo cách họ đã làm hay không.

Nhiều người mơ ước được nghỉ làm một thời gian để tránh kiệt sức, trải nghiệm một lối sống mới hoặc đến thăm một nơi nào đó mới. Ảnh: Shutterstock

Khuyến khích nghỉ phép kéo dài

Barry Kluczyk, một chuyên gia quan hệ công chúng sống ở ngoại ô Detroit, bang Michigan, Hoa Kỳ, từ lâu đã muốn dành nhiều thời gian hơn ở Seattle, Washington.

Nhưng phải đến khi Covid buộc anh phải làm việc hoàn toàn từ xa, anh mới cảm thấy có thể dành một tháng ở đó cùng với vợ và con gái.

“Tôi ước chúng tôi có thể làm điều đó sớm hơn,” anh nói.

Gia đình Kluczyks thích nó đến mức họ đã đi theo hướng ngược lại vào năm 2022 cho một kỳ nghỉ phép nhỏ khác ở Portland, Maine.

Kira Schabram, trợ lý giáo sư về quản lý và tổ chức tại Đại học Washington, Seattle, cho biết ngày càng nhiều công ty đưa ra các biện pháp nghỉ phép như một cách tiết kiệm chi phí để giải quyết tình trạng kiệt sức của nhân viên.

Cô là một trong những người lãnh đạo Dự án Ngày nghỉ phép, nhằm mục đích tạo ra “mối quan hệ nhân đạo hơn với công việc” bằng cách khuyến khích nghỉ phép kéo dài.

Roshida Dowe là huấn luyện viên nghỉ việc và đồng sáng lập Hội nghị thượng đỉnh ExodUS. Ảnh: Hội nghị thượng đỉnh ExodUS

Cô nói: “Các công ty đang bắt đầu nhận ra tình trạng kiệt sức là một vấn đề”.

Schabram, một người Đức, cho biết thái độ của người Mỹ đối với việc nghỉ ngơi rất khác so với thái độ của người châu Âu, vốn có xu hướng coi trọng thời gian nghỉ lễ và nghỉ ngơi hơn.

Roshida Dowe đã tận dụng khoảng thời gian bất ngờ có được khi bị sa thải. Cô muốn nghỉ ngơi trước khi tìm kiếm vị trí tiếp theo và rất ngạc nhiên khi có rất nhiều người hỏi làm cách nào cô có thể dành thời gian để đi du lịch. Vì vậy, cô quyết định trở thành một huấn luyện viên nghỉ việc.

Dowe hợp tác với Stephanie Perry để ra mắt ExodUS Summit, một hội nghị và cộng đồng ảo dành cho phụ nữ da đen “quan tâm đến việc phát triển kế hoạch tự do về địa điểm, tự do tài chính và/hoặc tự do thời gian của mình”.

Họ mời các chuyên gia đến để nói về các vấn đề thực tế xung quanh việc di chuyển kéo dài, chẳng hạn như tài chính, an toàn và chăm sóc sức khỏe cũng như các chủ đề triết học hơn như giá trị của việc nghỉ ngơi và thoát khỏi chấn thương giữa các thế hệ.

Chi phí là trở ngại

Dowe, người đã chuyển đến Thành phố Mexico như một phần trong kế hoạch đổi mới của mình, cho biết: “Khi tôi huấn luyện những phụ nữ đang muốn nghỉ phép, điều chính họ tìm kiếm là sự cho phép”.

Cô ấy nói rằng việc giới thiệu những phụ nữ đi du lịch dài ngày sẽ rất có tác dụng vì “rất nhiều người trong chúng ta không mở lòng đối với những khả năng mà chúng ta chưa được thấy trước đây”.

Perry đã trải nghiệm điều đó khi cô đi nghỉ ở Brazil vào năm 2014 và gặp những người ở trong ký túc xá của cô, những người đã đi du lịch trong nhiều tháng chứ không phải vài ngày.

“Tôi chắc chắn rằng những người đi du lịch lâu dài đều là những đứa con nhà giàu”, Perry nói. Cô nghiên cứu về du lịch tiết kiệm và đã tìm thấy những người làm được điều đó với chỉ 40 đô la Mỹ mỗi ngày.

Chi phí là trở ngại chung cho những người đang cân nhắc việc nghỉ ngơi. Có nhiều cách sáng tạo xung quanh vấn đề đó, Perry nói.

Cô nói: “Việc trông nhà là lý do khiến tôi có thể làm việc rất ít và đi du lịch nhiều. Cô dạy một lớp học trực tuyến dành cho những du khách muốn bắt đầu làm người trông nhà”.

Nắm bắt ngay khi có cơ hội

Ngoài ra, các trang web như HomeExchange, Homelink và Holiday Swap kết nối những khách du lịch muốn mua bán nhà.

Ashley Graham đã tạm dừng công việc của mình tại một tổ chức phi lợi nhuận ở Washington, DC và lên kế hoạch cho một chuyến đi xuyên miền nam đất nước. Cô đã đến thăm những người bạn dọc đường và họ có thể cho cô một nơi ở miễn phí.

“Đó là một cách tuyệt vời để kết nối với kiếp trước của tôi,” Graham, người sau đó đã chuyển đến New Orleans sau khi yêu thích thành phố này trong chuyến du lịch nghỉ phép của mình, cho biết.

Eric Rewitzer và Annie Galvin đã giao phó cho hai nhân viên phụ trách phòng trưng bày nghệ thuật 3 Fish Studios của họ ở San Francisco, California, để nghỉ hè ở Pháp và Ireland.

“Thật đáng sợ,” Rewitzer nói, người tự mô tả mình là một người nghiện công việc và thích kiểm soát. “Đó là một bài tập lớn về niềm tin.”

Khi họ trở lại San Francisco, Rewitzer đã nhìn quê hương của mình một cách khác. Anh cảm thấy cuộc sống của mình mất cân bằng: quá nhiều công việc và quá ít thời gian dành cho thiên nhiên.

Cặp vợ chồng nghệ sĩ Annie Galvin và Eric Rewitzer của phòng trưng bày nghệ thuật 3 Fish Studios ở Thành phố Amador, California, Hoa Kỳ. Ảnh: AP

Sự thay đổi quan điểm đó đã khiến cặp đôi mua thứ mà họ nghĩ sẽ là một ngôi nhà cuối tuần ở vùng núi Sierra Nevada.

Nó trở thành ngôi nhà toàn thời gian của họ khi họ đóng cửa phòng trưng bày trong thời gian đại dịch. Bây giờ họ đang xem xét việc mua lại một studio ở San Francisco.

Rewitzer nói: “Tất cả đều bắt nguồn từ việc sẵn sàng nắm bắt cơ hội”.

Đối với Gregory Du Bois, một lần nghỉ học ở trường đại học để trở thành người nghiện trượt tuyết ở Vail, Colorado, đã đặt anh vào con đường có những kỳ nghỉ phép ngắn hạn trong suốt sự nghiệp CNTT của công ty mình.

Mỗi lần nhận một công việc mới, anh đều thương lượng để kéo dài thời gian nghỉ, giải thích với người quản lý rằng để thể hiện tốt nhất, anh cần nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng.

Du Bois, hiện đã nghỉ hưu trong lĩnh vực công nghệ và đang làm huấn luyện viên cuộc sống có trụ sở tại Sedona, Arizona, cho biết: “Đó là một lối sống mà tôi gần như không coi đó là những ngày nghỉ phép. Đối với tôi, đó là sự tái sinh về mặt tinh thần”.