Theo tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông báo trong một thông cáo báo chí vào ngày 10/12 (giờ địa phương) rằng kể từ khi trường hợp nhiễm bệnh than đầu tiên ở người ở Zambia được báo cáo vào tháng 5/2023, 684 trường hợp nghi ngờ đã được báo cáo tính đến ngày 20/11/2023. Trong số này có 4 trường hợp tử vong, được cho là bắt đầu ở khu vực phía nam Sinajongwe và lan rộng tới 9 trong số 10 tỉnh của Zambia.

Bệnh than là một bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến cả người và động vật. Tỷ lệ tử vong thường được biết là khoảng 5-20%, nhưng đây là một căn bệnh khủng khiếp có thể tăng lên đến 95% nếu không được điều trị kịp thời. Động vật nhai lại như bò, cừu và dê bị nhiễm bệnh than lây truyền khi con người tiếp xúc với những động vật này hoặc ăn sống chúng.

Tùy thuộc vào con đường mà vi khuẩn bệnh than xâm nhập, bệnh này được phân loại thành bệnh than hô hấp, bệnh than da và bệnh than đường tiêu hóa. Bệnh than ở da, tiến triển từ ngứa da đến loét da đen, là bệnh phổ biến. Đặc biệt, bệnh than xảy ra ở phổi có thể nhanh chóng tiến triển từ triệu chứng cảm lạnh đến khó thở và sốc. Trong trường hợp này, tỷ lệ tử vong được biết là khoảng 92%.

Ảnh minh họa: Internet

WHO cho biết: "Nếu nghi ngờ nhiễm trùng ở người, cần thực hiện các biện pháp kiểm soát và những người có khả năng tiếp xúc với động vật nghi nhiễm phải được điều trị phòng ngừa. Du khách quốc tế đến thăm các quốc gia có bệnh than nên biết các quy định liên quan đến việc mang theo sản phẩm động vật hoặc quà lưu niệm và báo cáo với chính quyền nếu thấy trường hợp động vật chết bất ngờ gần khu vực bùng phát bệnh than".