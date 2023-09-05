Dùng nội tiết tố để chuyển giới, cô gái 20 tuổi bất ngờ bị đột quỵ, nguy hiểm khôn lường

Sức khỏe 05/09/2023 19:11

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một bệnh nhân bất ngờ bị đột quỵ liên quan đến việc dùng thuốc nội tiết tố để chuyển giới.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Dân Trí, chia sẻ tình huống trên, bác sĩ điều trị cho biết, bệnh nhân là một cô gái 20 tuổi nhưng mang nhiều đặc điểm của nam, vào bệnh viện tại TPHCM trong tình trạng nhồi máu não nhẹ. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân tiết lộ trước đó đã có thời gian sử dụng nội tiết tố nhằm mục đích chuyển giới.

Sau khi can thiệp kịp thời, bệnh nhân được bác sĩ giải thích cần phải ngừng việc sử dụng nội tiết tố nêu trên, vì có thể gây tăng đông máu. Dù vậy, bệnh nhân cho biết không thể "từ bỏ ước muốn", chấp nhận rủi ro có thể bị đột quỵ và tiếp tục sử dụng nội tiết tố.  

Sự việc khiến nhiều người thắc mắc, rằng việc sử dụng nội tiết tố trong điều trị bệnh nói chung và để thay đổi giới tính nói riêng có đảm bảo an toàn hay không?

Dùng nội tiết tố để chuyển giới, cô gái 20 tuổi bất ngờ bị đột quỵ, nguy hiểm khôn lường - Ảnh 1
Tiến sĩ, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân - Ảnh: Báo Dân Trí

Chia sẻ với báo Dân Trí, bác sĩ Lê Hồng Tuấn, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cho biết, có 2 con đường tăng đông máu. Nếu tăng đông máu ở tĩnh mạch gây thuyên tắc phổi, còn ở động mạch sẽ gây thuyên tắc mạch não.

Hiện tại, chưa có nghiên cứu nào phân tích chính xác về tỷ lệ gây tăng đông máu ở bệnh nhân sử dụng nội tiết tố trong chuyển giới nói riêng, mà chỉ có khuyến cáo về nguy cơ tăng đông máu khi sử dụng các phương pháp điều trị có liên quan đến nội tiết tố.

Có thể ví dụ như việc dùng thuốc tránh thai. Theo bác sĩ Tuấn, nghiên cứu đã chỉ ra thuốc tránh thai đường uống kết hợp chứa ethinylestradiol (hormone estrogen) và progestin liên quan đến tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch.

Phụ nữ sử dụng OCs (thuốc tránh thai nội tiết tố đường uống) tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch 2-6 lần so với phụ nữ bình thường, xảy ra cao nhất trong 6 tháng đầu dùng thuốc. Nguy cơ này thay đổi theo liều của ethinylestradiol và loại progestin.

OCs cũng liên quan đến vấn đề tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và thiếu máu não, với tỷ số chênh khoảng 1,7 so với người không sử dụng. Nguy cơ này tăng ở những phụ nữ có tiền sử bệnh lý động mạch, béo phì, hút thuốc lá, đái tháo đường có biến chứng mạch máu hoặc tăng huyết áp không kiểm soát được.

Những phụ nữ có yếu tố nguy cơ kể trên được cảnh báo không nên dùng OCs.

"Những bệnh nhân đã từng xảy ra một biến cố liên quan đến việc dùng nội tiết tố, khi chúng tôi điều trị, khám bệnh sẽ khuyên không nên tiếp tục sử dụng thuốc nữa", bác sĩ Tuấn nói.

Dùng nội tiết tố để chuyển giới, cô gái 20 tuổi bất ngờ bị đột quỵ, nguy hiểm khôn lường - Ảnh 2
Tự ý dùng nội tiết tố để chuyển giới tiềm ẩn nhiều nguy hại - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến việc sử dụng nội tiết tố nam chuyển giới, trước đây cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 26/12/2020, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân (nữ, 30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) có khối u xơ cơ tử cung như quả dưa hấu (nặng 2,7kg, dài 30cm).  

Trước đó, bệnh nhân đến bệnh viện do bụng lớn nhanh trong vòng 4-5 tháng làm người nặng nề, gây khó khăn khi đi lại, ăn uống, ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân sử dụng thuốc nội tiết tố nam (testosterone) trong vòng 6 tháng và tiêm thuốc 3 lần/tuần tại phòng khám tư để chuẩn bị chuyển đổi giới tính nhưng không được theo dõi định kỳ về tác dụng thuốc.

Khi siêu âm bụng tổng quát và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u lớn trong bụng, nghi ngờ u xơ cơ tử cung và có nguy cơ tiến triển thành ung thư tử cung. Các bác sĩ hội chẩn và quyết định phẫu thuật bóc khối u, đồng thời cố gắng bảo tồn tử cung và hai phần phụ.

Sau khi mở bụng, các phẫu thuật viên khoa phụ sản thấy khối u xơ cơ tử cung nằm tại mặt trước tử cung, chỉ đính một phần vào thân tử cung nên chỉ bóc tách khối u xơ cơ và khâu phục hồi thành cơ tử cung.

Khối được lấy ra khỏi bụng qua đường mổ dài 5cm (từ khớp mu lên đến trên rốn) to như quả dưa hấu, nặng 2,7kg, dài gần 30cm. Sau mổ, bệnh nhân phục hồi sớm, vết mổ lành tốt và được cho xuất viện.

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Từ khóa:   nội tiết tố chuyển giới đột quỵ

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