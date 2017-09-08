Để giữ cho vùng kín luôn khô thoáng, không bị vi khuẩn và nấm tấn công, chị em chỉ cần nấu nước lá chanh để vệ sinh, “cô bé” sẽ luôn thơm mát và khỏe mạnh.

Vùng kín phụ nữ là nơi rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, viêm nhiễm. Tuy nhiên, các chuyên gia lại khuyên không nên dùng các dung dịch vệ sinh âm đạo vì chúng dễ gây khô hoặc viêm nhiễm.

Ngoài ra, các chất có trong dung dịch vệ sinh dễ làm giảm độ pH bên trong âm đạo, khiến nấm men sinh sôi và phát triển. Do đó, các phương pháp vệ sinh vùng kín tự nhiên thường được chị em ưu tiên.

Phương pháp đun lá chanh lấy nước để rửa vùng kín được nhiều chị em áp dụng thành công. Nó giúp “cô bé” luôn sạch sẽ, thoáng mát và không mang đến tác dụng phụ.

Đun nước lá chanh để vệ sinh âm đạo

Trong chanh và lá chanh có chứa hợp chất Limonene giúp kháng khuẩn, chống dị ứng hiệu quả. Đặc biệt, chất này có tác dụng ngăn ngừa và tiêu diệt nấm candida thường xuất hiện ở âm đạo.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Lá chanh tươi

- 500ml nước

Cách thực hiện:

Lá chanh rửa sạch cho vào 500ml nước sau đó đun sôi đến khi hỗn hợp chuyển sang thành màu xanh lục thì tắt bếp. Bạn lọc lấy nước sau đó để nguội và rửa vùng kín, bỏ bã.

* Lưu ý:

Chị em nên sử dụng nước để ở nhiệt độ an toàn và không nên quá nóng vì sẽ làm tổn thương "cô bé". Trường hợp bạn từng có tiền sử bị dị ứng với lá chanh thì tuyệt đối tránh sử dụng nước này.

* Phương pháp chỉ mang tính tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dun-nuoc-la-nay-rua-trong-3-lan-co-be-se-kho-thoang-sach-nam-va-thom-mat-tu-nhien-233520.html