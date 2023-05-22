Dự báo nguy cơ xuất hiện sớm các ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội

Sức khỏe 22/05/2023 11:47

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển. Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận có xu hướng tăng. Dự báo, nguy cơ xuất hiện các ổ dịch sớm, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã, phường có diễn biến dịch các năm phức tạp.

Theo thông tin từ Báo Kinh tế và Đô thị, ngày 22/5, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Theo đó, từ ngày 12/5 - 19/5, Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 4 ca so với tuần trước đó).

Như vậy, từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 268 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Bệnh nhân phân bố tại 28/30 quận, huyện, thị xã; 147/579 xã, phường, thị trấn.

Theo đánh giá của CDC Hà Nội, điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển. Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận có xu hướng tăng. Dự báo, nguy cơ xuất hiện các ổ dịch sớm, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã, phường có diễn biến dịch các năm phức tạp.

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Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại huyện Gia Lâm - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trong khi đó, số ca mắc tay chân miệng, thủy đậu có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước. Tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc tay chân miệng (giảm 10 ca so với tuần trước đó). Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, TP có 588 ca mắc tay chân miệng (tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Ngoài ra, tuần qua, Hà Nội ghi nhận 49 ca mắc thủy đậu (giảm 5 ca so với tuần trước đó). Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 1.488 ca mắc thủy đậu (tăng gần 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái).

Dẫn tin từ Báo Hà Nội Mới, trong tuần này, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường, trong đó tập trung giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thạch Thất. Ngoài sự vào cuộc một cách quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và ngành Y tế thì người dân cũng cần nâng cao nhận thức, ý thức, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.

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Tăng cường vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết - Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương yêu cầu, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động thu dọn vật dụng phế thải gây đọng nước, nơi bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín các dụng cụ chứa nước… Riêng với CDC Hà Nội cần rà soát, thông báo chỉ số nguy cơ cao về sốt xuất huyết đối với từng quận, huyện, thị xã, khu vực… để có những cảnh báo cho người dân.

 

 

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