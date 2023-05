Dự báo nguy cơ xuất hiện sớm các ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội

Như vậy, từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 268 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Bệnh nhân phân bố tại 28/30 quận, huyện, thị xã; 147/579 xã, phường, thị trấn.

Theo thông tin từ Báo Kinh tế và Đô thị, ngày 22/5, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Theo đó, từ ngày 12/5 - 19/5, Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 4 ca so với tuần trước đó).

Theo đánh giá của CDC Hà Nội, điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển. Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận có xu hướng tăng. Dự báo, nguy cơ xuất hiện các ổ dịch sớm, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã, phường có diễn biến dịch các năm phức tạp.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại huyện Gia Lâm - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trong khi đó, số ca mắc tay chân miệng, thủy đậu có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước. Tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc tay chân miệng (giảm 10 ca so với tuần trước đó). Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, TP có 588 ca mắc tay chân miệng (tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022).