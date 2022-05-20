Điểm danh 5 loại thực phẩm có thể là 'quả bom natri hẹn giờ' làm tăng huyết áp mà bạn không ngờ đến

Ngay từ cái tên đã cho chúng ta cảm giác đây là thức uống tốt cho sức khỏe , nhưng bất ngờ là nó chứa rất nhiều natri. Ví dụ, một số loại nước ép cà chua đóng chai có chứa 900mg natri. Tốt hơn bạn là bạn nên tự ép nước ép tại nhà thay vì mua những loại đóng chai, như vậy sẽ làm giảm lượng natri thấp nhất có thể.

Đúng như tên gọi, đây làm một loại bánh phổ biến được làm bằng bơ, muối và bột. Một phần bánh chứa khoảng 400 mg natri. Hàm lượng natri trong bánh hotcake không hề nhỏ, 100g bột hotcake bán sẵn chứa từ 400mg đến 700mg natri. Vì vậy bạn nên hạn chế tiêu thụ loại thức ăn này để đảm bảo huyết áp của bạn vẫn ở mức ổn định.

3. Cá ngừ đóng hộp

Hải sản góp phần làm giảm mức cholesterol và giữ cho tim khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi ăn động vật có vỏ và các sản phẩm đóng hộp hoặc đông lạnh, bạn cần lưu ý đến hàm lượng natri của chúng. Ví dụ, một lon cá ngừ đóng hộp (khoảng 200g) chứa đến 800mg natri. 85g tôm đông lạnh chứa 400mg natri.

4. Sốt pasta

Một chén nước sốt mì làm từ cà chua chứa khoảng 1000mg natri. Nguyên nhân là do xúc xích và thịt viên trong sốt cũng có chứa natri. Khi làm mì ống, hãy sử dụng nước sốt tự làm thay vì nước sốt bán sẵn, mặc dù hơi tốn thời gian và công sức nhưng lại an toàn cho sức khỏe của bạn.

5. Phô mai

Các sản phẩm từ sữa là một nguồn cung cấp canxi và vitamin D vô cùng dồi dào. Tuy nhiên, phô mai chưa nấu chín hoặc phô mai đã qua chế biến có thể chứa nhiều muối. Phô mai đã qua chế biến làm từ phô mai tự nhiên có bổ sung thêm một số chất phụ gia khác, chẳng hạn như phô mai cắt lát, phô mai khối và phô mai kem, cũng có nhiều natri. Nếu bạn lo lắng về chỉ số huyết áp có thể bị ảnh hưởng khi ăn phô mai, bạn có thể tham khảo các sản phẩm có hàm lượng natri thấp như phô mai mozzarella thô với khoảng 85mg natri/30g hoặc phô mai Thụy Sĩ ít hơn 40mg natri mỗi miếng

Theo Kormedi.com