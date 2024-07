Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, bệnh viện 19-8, Bộ Công an vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 26 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng ngộ độc ma túy tổng hợp rất nặng.

Đến 21h30 cùng ngày, cô gái trẻ rơi vào trạng thái lơ mơ, co giật và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được đặt nội khí quản, bóp bóng oxy, truyền dịch và chuyển đến Bệnh viện 19-8.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, sốt cao 41- 42 độ C, co giật toàn thân, mạch nhanh, huyết áp tụt, oxy tụt, vô niệu. Sau đó, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc, suy đa tạng phải duy trì 3 thuốc vận mạch liều cao, phổi tổn thương suy hô hấp cấp tính, kém đáp ứng với thở máy, co giật khó kiểm soát mặc dù đã dùng nhiều thuốc.