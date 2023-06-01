Chuyên gia giới thiệu 5 phương pháp tập thể dục theo tính cách, bí quyết sức khỏe 1 phút ai cũng làm được

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Nếu bạn quyết định tập thể dục, bạn có thể dễ dàng thành công hơn nếu lên kế hoạch phù hợp với tính cách của mình”. Về vấn đề này, Live Science, một trang tin tức khoa học, đã giới thiệu cách lên kế hoạch tập thể dục theo tính cách .

Khi thoát khỏi lo lắng về COVID-19 và quay lại cuộc sống hằng ngày, ngày càng có nhiều người lên kế hoạch tập thể dục để có sức khỏe hoặc thân hình cân đối hơn. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu trên 3.000 người của một nhóm nghiên cứu tại Khoa Tâm lý học tại Đại học Hertfordshire ở Anh, chỉ có 12% người lập kế hoạch và duy trì nó hoàn toàn.

Đối với những người thích đi chơi với mọi người, là con người của chủ nghĩa tự do, nếu lập kế hoạch tập luyện với những người bạn thân hay đội nhóm thì hiệu quả tập luyện càng cao. Ngược lại, người hướng nội sẽ thích yoga hoặc chơi golf.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tính cách tận tâm

Bất kể bạn làm gì, nếu bạn là người kỷ luật, tuân thủ thời gian và có một cuộc sống đều đặn, thì bất kỳ loại bài tập nào cũng phù hợp để bạn bắt đầu. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Personality and Individual Differences (Tính cách và sự khác biệt cá nhân), những người có tính cách tận tâm chủ yếu tập thể dục để chăm sóc sức khỏe của họ và có xu hướng nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tính cách bốc đồng

Nếu bạn là một người bốc đồng, không thích lập kế hoạch và làm bất cứ điều gì bạn nghĩ đến, thì bạn cần một cách khác để duy trì việc tập thể dục. Đó là viết một kế hoạch tập thể dục chi tiết như khi nào, ở đâu và như thế nào. Các chuyên gia cho biết: “Đây cũng là một cách hay để chia mục tiêu thành nhiều nội dung nhỏ".

Ví dụ: "Tôi sẽ hoàn thành cuộc chạy marathon toàn phần trong vòng một năm" hoặc "Tôi sẽ chạy thêm ít nhất 3 km mỗi tháng" là thiết lập một kế hoạch hành động nhỏ. Những người có tính cách bốc đồng thường thích những môn thể thao mạnh mẽ như chạy nước rút và nhảy bungee. Các môn thể thao tiếp xúc như taekwondo, bóng rổ, đấm bốc và khúc côn cầu trên băng cũng rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tính cách tò mò

Tính cách luôn tìm kiếm cái mới và hay thắc mắc là kiểu người năng động nhất trong thể thao. Người có tính cách tò mò đặc biệt thích các hoạt động ngoài trời như đi bộ và đạp xe. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Personality and Individual Differences, những người có tính cách tò mò thường tập thể dục để giảm căng thẳng và chọn một lối sống khác thường.

Ảnh minh họa: Internet

5. Tính cách nhạy cảm

Những người hay lo lắng, bồn chồn, nhạy cảm thường có xu hướng tập thể dục để giảm cân và cải thiện ngoại hình. Những người nhạy cảm xem việc tập thể dục như một phương pháp để bảo vệ bản thân khỏi những cú sốc hoặc căng thẳng bên ngoài.