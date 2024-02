Không thiếu những bài hát phổ biến tôn vinh sự độc lập. Có thể bạn đã từng nghe với "Independent Women Pt.1" của Destiny's Child hoặc hát to Bon Jovi's "It's My Life" đến mức ngất ngây trong xe.

Những bài hát này gợi lên hình ảnh của một người mạnh mẽ và có khả năng tự chăm sóc mình mà không cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.